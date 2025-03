Imzot Gallagher në Hungari: dashuria e Atit na pret gjithnjë, sado të largohemi

Në ditën e fundit të udhëtimit të tij në vend, kryeipeshkvi, Sekretar i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet dhe me Organizatat Ndërkombëtare, kremtoi meshën e së dielës në konkatedralen e Shën Shtjefnit në Budapest, duke folur për shëmbëlltyrën e “Djalit plangprishës”. Nga Papa, përshëndetje, lutje dhe falënderime për afërsinë

R.SH. – Vatikan

S’ka rëndësi në cilin «vend të largët» kemi shkuar, «Ati Qiellor ka gjithnjë e më shumë besim në dashurinë e vet për bijtë e tij sesa në fjalët, vendimet dhe veprimet e tyre». Ka durim, na do dhe është gjithmonë i gatshëm të na presë krahëhapur. Është mesazh shprese dhe dashurie pa kushte, shëmbëlltyra e mirënjohur e “Djalit plangprishës”, protagonist i liturgjisë së djeshme, në të dielën e katërt të Kreshmëve, të cilën Sekretari i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare, kryeipeshkvi Paul Richard Gallagher, e komentoi në homelinë e tij, gjatë meshës së kremtuar në konkatedralen e Shën Shtjefnit në Budapest, në ditën e fundit të vizitës në Hungari.

Dashuria e Atit, që fal dhe hap dyert e shtëpisë

Kryeipeshkvi anglez nënvizoi se, në shëmbëlltyrën e Jezusit, protagonisti i vërtetë nuk janë aq bijtë sesa Ati i mëshirshëm, i cili përfaqëson dashurinë e pafund të Zotit. "Dashuria e Atit është aq e fuqishme dhe aq e madhe - shpjegoi ai - sa nuk e mban pas vetes me forcë tjetrin, por është gati ta lërë të shkojë". Ai nuk bën asnjë kërkesë, "por pret me durim". Është dashuri, që fal dhe hap dyert e shtëpisë. Dashuria e tij nuk na ndalon për të shkuar në ndonjë “vend të largët”, por shëlbon kohën e kaluar dhe jetën e jetuar në atë vend. Ky, kujtoi imzot Gallagher, "është lajm i mirë për ata, që udhëtojnë drejt një vendi larg e, të gjithë shkojmë herët a vonë".

Imzot Gallgher gjatë meshës në Budapest

Përshëndetja e Papës Françesku

Në emër të Papës Françesku, Sekretari për Marrëdhëniet me Shtetet përshëndeti të gjithë pjesëmarrësit në meshë, në të cilën u ftua nga kryeipeshkvi metropolit i Esztergom-Budapestit, kardinali Péter Erdő. Ati i Shenjtë, nënvizoi ai, “u siguron të gjithëve afërsi shpirtërore dhe lutje”. Gjithashtu, është mirënjohës për lutjet e bëra për të në kohën e vuajtjes dhe të shtrimit në spital, por edhe sot, ndërsa pushon për t’u shëruar më mirë.

Etapat e vizitës, nga 28 deri më 30 mars

Të premten, 28 mars, dita e parë e vizitës së tij në Hungari, kryeipeshkvi Gallagher u takua me ministrin e Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë, Péter Szijjártó. Më pas, foli në konferencën vjetore të ambasadorëve hungarezë e mori pjesë në ceremoninë për 60-vjetorin e vdekjes së nuncit apostolik në Budapest nga viti 1930 deri më 1945, imzot Angelo Rotta, i cili mbahet mend për angazhimin e tij në mbrojtje të hebrenjve gjatë Holokaustit. Më tej, u takua me kardinalin Péter Erdö, me kryetarin e Konferencës Ipeshkvnore Hungareze, imzot András Veres, si edhe me katër kryeipeshkvijtë e me kryeipeshkvin metropolit për besimtarët greko-katolikë. Të shtunën, më 29 mars, imzot Richard Gallagher pati një bisedë me një grup ambasadorësh të akredituar në Hungari, në nunciaturën apostolike.