Ukrainë, Lëmoshtaria dërgon ngarkesë të re ndihmash humanitare në Kharkiv

Pajisje të domosdoshme elektronike dhe biçikleta, të përgatitura në bashkëpunim me bashkësinë katolike greke të Kishës së Shën Sofisë, në Romë. Papa Françesku i shpreh afërsinë e tij konkrete popullsisë së prekur nga bombardimet.

R.SH. / Vatikan

Një kamion i ngarkuar me ndihma humanitare, i përgatitur nga Lëmoshtaria Apostolike, mbërriti dje, 7 shkurt, në provincën ukrainase të Kharkiv-it. Ishte i ngarkuar me mallra elementare, produkte higjienike, borsa për ngrohje e sende të tjera të nevojshme, dhuratë nga Sllovakia, si dhe disa biçikleta për të vegjlit. Dërgesa u organizua në bashkëpunim me bashkësinë katolike greke të Kishës së Shën Sofisë, në Romë.

Një gjest, që të rikujton afërsinë konkrete të Papës Françesku me popullsinë vendase, siç nënvizohet në thirrjet e tij të shumta për të mos qëndruar “indiferentë” përballë vuajtjeve të shkaktuara nga lufta.