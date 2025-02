Selisë së Shenjtë mbështet solidaritetin dhe kohezionin social

Fjalimi i Vëzhguesit të Përhershëm të Vatikanit pranë OKB- së, Kryeipeshkvit Gabriele Caccia, në seancën e 63-të të Komisionit për Zhvillim Social: "Përfshirja sociale epersonave kërkon investime në zhvillimin integral të të gjithë njerëzve në mënyrë që të gjithë të mund të përparojnë"

R.SH. / Vatikan

Solidariteti, përfshirja sociale, kohezioni social, familja: këto janë temat e trajtuara nga Kryepeshkopi Gabriele Caccia, Vëzhgues i Përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë OKB- së, në fjalimin e tij në sesionin e 63-të të Komisionit për Zhvillim Social.

Solidariteti - tha prelati - është "themelor për ndjekjen e zhvillimit social dhe të qëndrueshëm. Solidariteti është një përkushtim aktiv ndaj së mirës së përbashkët, bazuar në natyrën e qenësishme shoqërore të personit njerëzor dhe dinjitetin e barabartë që Zoti u jep të gjithëve. Solidarieti realizohet "vetëm në masën që përfshin të gjithë anëtarët e familjes njerëzore. Ata që jetojnë në varfëri - shtoi imzot Caccia - luftojnë për të kënaqur nevojat e tyre parësore, jetike. Ata jetojnë në situata vulnerabël, si të moshuarit, të palindurit, invalidët dhe janë të përjashtuar nga 'kultura e hedhurinës'".

Përfshirja sociale

E shprehur shpesh si një angazhim për të mos lënë askënd pas, "përfshirja sociale kërkon investime në zhvillimin integral të të gjithë njerëzve që të gjithë të përparojnë. Politikat efektive për zhdukjen e varfërisë – tha Vëzhguesi i Përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë OKB-së - janë thelbësore, siç është garantimi i arsimit cilësor për të gjithë dhe promovimi i ndjenjës së përgjegjësisë së përbashkët me njëri-tjetrin dhe me komunitetin. Të gjitha përpjekjet duhet të kenë një vëmendje të veçantë ndaj të varfërve dhe të pambrojturve, në përputhje me angazhimin për t'u përpjekur për të arritur ata persona që janë më të mënjanuar dhe shumë mbrapa'.

Imzot Caccia kujtoi se "megjithëse jemi të ndërlidhur, bota jonë është gjithnjë e më e fragmentuar, për shkak të polarizimit dhe humbjes së besimit si te institucionet ashtu edhe te bashkëqytetarët. Përgjigja ndaj këtyre sfidave kërkon një angazhim të ripërtërirë për të punuar së bashku për të mirën e përbashkët'.

Familja dhe kohezioni social

Në këtë kontekst, është thelbësore të forcohet kohezioni social: "Në qendër të secilës prej këtyre temave është familja" e cila është "shkolla e një njerëzimi më të thellë" dhe, siç thekson Papa Françesku, është "vendi i parë ku vlerat e dashurisë dhe vëllazërisë, bashkimit dhe bashkëndarjes, vëmendjes dhe kujdesit për të tjerët jetohen dhe transmetohen". "Selia e Shenjtë u kërkon shteteve të promovojnë, respektojnë jetën familjare dhe të promovojnë kushte më të mira për formimin e familjes" dhe "mbetet e vendosur fort - përfundon imzot Caccia - për të forcuar solidaritetin, përfshirjen sociale dhe kohezionin social në shërbim të së mirës së përbashkët dhe zhvillimit integral njerëzor të çdo personi".