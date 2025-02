VATIKANI

Samiti për të Drejtat e Fëmijëve, Kard. Parolin mirëpret liderët ndërkombëtarë

Sot, 2 shkurt, me mbrëmjen e mirëseardhjes në Muzetë e Vatikanit, do të bëhet përurimi zyrtar i samitit, në të cilin do të marrin pjesë Sekretari i Shtetit, nobelistë, profesorë, shkrimtarë, ekonomistë, personalitete fetare e politike si dhe përfaqësues organizatash ndërkombëtare. Papa do të mbajë dy fjalime, në hapje dhe mbyllje

R.SH. / Vatikan Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, do të hapë samitin ndërkombëtar për të drejtat e fëmijëve, titulluar "T'i duam dhe t'i mbrojmë". Sot, e diel, 2 shkurt, do të bëhet përurimi zyrtar i manifestimit me mbrëmjen e mirëseardhjes në Sallën Raffaello të Muzeve të Vatikanit, ku do të marrin pjesë nobelistë, lider botërorë, profesorë, shkrimtarë, ekonomistë, përfaqësues të Kishës dhe të politikës si dhe të organizatave ndërkombëtare. Samiti do të zhvillohet të hënën, më 3 shkurt, në Pallatin Apostolik të Vatikanit dhe do të përfshijë tetë takime tematike. Dita intensive e punës, e organizuar nga Komiteti Papnor për Ditën Botërore të Fëmijëve, do të hapet dhe do të mbyllet nga Papa Françesku, i pritur nga një delegacion fëmijësh. Fjalimin e parë do ta mbajë mbretëresha Rania Al Abdullah të Jordanisë; ndërsa në mesin e pesëdhjetë të ftuarve do të jetë fituesja e çmimit Nobel për Paqe 2014 Satyarthi Kaylash, senatorja e përjetshme Liliana Segre; Mario Draghi, ish-president i Bankës Qendrore Evropiane; Al Gore, politikan dhe ambientalist, ish-zëvendës president i Shteteve të Bashkuara; Thomas Bach, President i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar; shkrimtarja Edith Bruck; Ahmed Nasser Al-Raisi, President i Interpolit; Antonio Tajani, Zëvendës President i Këshillit të Ministrave të Italisë; Máximo Torero, Kryeekonomist i FAO; Megawati Sukarnoputri, presidenti i pestë i Indonezisë; Arif Husain, kryeekonomist i Programit Botëror të Ushqimit; Miguel Benasayag, filozof dhe psikoanalist; Paolo Gentiloni, Komisioner Evropian për Çështjet Ekonomike dhe Monetare. Të pranishëm, edhe presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino dhe Ministrja e Zhvillimit Social të Republikës së Afrikës së Jugut, Nokuzola Gladys Tolashe, e dërguara speciale e Presidentit Kirill Ramaphosa, president i samitit të G20-ës 2025: Dy ndërhyrjet e Papës Françesku planifikohen për orën 9 paradite dhe rreth orës 16:00.