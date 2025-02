“I lumi është ai që nuk e ka humbur shpresën”, tema e Ditës së Gjyshërve dhe të Moshuarve

Shpresa, zemra e Jubileut 2025, bëhet gjithashtu pjesë e temës së zgjedhur nga Papa për Ditën e pestë Botërore kushtuar të moshuarve, e cila bie më 27 korrik. Vargjet e Librit biblik të Siracidit tregojnë shpresën tek Zoti si rrugë drejt një pleqërie të krishterë

R.SH. / Vatikan

“I Lumi ai që nuk e ka humbur shpresën". Kjo është tema e zgjedhur nga Papa Françesku për Ditën e V Botërore të Gjyshërve dhe të Moshuarve, e cila këtë vit do të kremtohet të dielën më 27 korrik. Kështu njofton Dikasteri i Vatikanit për Laikët, Familjen dhe Jetën. “Fjalët, të marra nga libri i Siracidit (krh. Sir 14, 2) – thuhet në njoftim - shprehin lumturinë e pleqve dhe tregojnë shpresën e vendosur te Zoti udhës së tyre drejt një pleqërie të krishterë. Në Jubileun e Shpresës, Dita Botërore e Gjyshërve dhe të Moshuarve, e themeluar nga Papa Françesku në vitin 2021, synon të jetë një rast i volitshëm për të reflektuar se si prania e gjyshërve dhe të moshuarve mund të bëhet një shenjë shprese në çdo familje dhe komunitet kishtar.

Kremtimi i Ditës do të pasojë Jubileun e familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve të programuar nga data 30 maj deri më 1 qershor të ardhshëm. Vitin e kaluar, në mesazhin e shkruar me rastin e Ditës së IV Botërore të Gjyshërve dhe të Moshuarve me temën “Mos më braktisni në pleqëri", Papa Françesku pati denoncuar përhapjen e një mentaliteti individualist në të cilin të moshuarit shpesh shihen si një barrë dhe një kosto e tepruar për shoqërinë. Prandaj Ati i Shenjtë na pati ftuar ta kapërcejmë këtë vizion, duke na nxitur të punojmë për një të ardhme ndryshe në emër të aleancës mes brezave.

Dikasteri i Selisë së Shenjtë për Laikët, Familjen dhe Jetën rinovon thirrjen e Papës drejtuar të gjithëve për të kremtuar Ditën e ardhshme të Gjyshërve dhe të Moshuarve, të dielën më 27 korrik, në çdo Kishë dioqezane me një vëmendje të veçantë ndaj të moshuarve, duke promovuar vizita dhe mundësi për takime mes brezash.