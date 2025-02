Jubile, mijëra diakonë nga e gjithë bota, në Romë

Takimet për Vitin Shenjt të botës së diakonatit nisën pasditen e djeshme. Dikasteri për Klerin: është shërbesë e lashtë, që duhet mbështetur dhe inkurajuar pa e reduktuar vetëm në adhurim dhe veprim liturgjik.

R.SH. / Vatikan

E katërta nga ngjarjet e mëdha jubilare, Jubileu i Diakonëve filloi më 21 shkurt dhe përfundoi sot, e diel, 23 shkurt, në Bazilikën e Shën Pjetrit, me kremtimin Eukaristik që nisi në orën 9:00 e, me që Papa, për shkak të gjendjes së tij shëndetësore nuk mundi ta kryesonte, e kremtoi Imzot Rino Fisichella, pro-prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Ungjillëzimin. Gjatë Meshës, njëzet e tre vetë (dy nga Brazili, gjashtë nga Kolumbia, një nga Franca, tre nga Italia, tre nga Meksika, dy nga Polonia, tre nga Spanja, tre nga Shtetet e Bashkuara) morën Urdhrin Shenjt të Diakonatit.

Mbi gjashtë mijë shtegtarë, ardhur nga rreth njëqind vende të botës, ishin këto ditë në Romë, duke përfshirë gati katër mijë diakonë të përhershëm me familjet e tyre nga Italia, 1300 nga Shtetet e Bashkuara, 656 nga Franca, 350 nga Spanja, 230 nga Brazili, 160 nga Gjermania, 150 nga Meksika. Grupe të mëdha kishin mbërritur gjithashtu nga Polonia, Kolumbia, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja. Nuk mungonin as përfaqësues nga Kameruni, Nigeria, India, Indonezia dhe Australia.

Programi

Dje pasdite, mirëseardhja u kremtua në 12 Kisha në kryeqytet (Santa Maria në Vallicella, San Giovanni Battista dei Fiorentini, Santa Maria në Aracoeli, Santa Maria delle Grazie al Trionfale, San Gregorio VII, Sant'Andrea della Valle, San Lorenzo në Damaso, Sant'Aglore, SS, SS iniani, San Lorenzo në Piscibus dhe Sant’Agostino në Campo Marzio) ku në orën 15:30 nisi lutja e parë, e përbashkët me mediat.

Nga ora 16 deri në orën 18 dymbëdhjetë ipeshkvij drejtuan katekizma me temë “Shenjat konkrete të shpresës, në shërbesën diakonale”, të realizuara në shumë gjuhë (italisht, spanjisht, portugalisht, polonisht, frëngjisht, anglisht). Më pas, shkëmbimi i përvojave.

Sot, nga ora 09:00 deri në orën 14:00 të gjithë pjesëmarrësit patën mundësi të shtegtojnë për të kaluar nëpër Portën Shenjte të Shën Pjetrit. Në të njëjtën kohë, në Auditorium Conciliazione, në Romë, u zhvillua takimi ndërkombëtar “Djakonët në një kishë sinodale dhe misionare: të jemi dëshmitarë të shpresës”, organizuar nga Dikasteri i Klerit. Më në fund, në orën 18:00, nata e lutjes, në Sallën Pali VI.

Takimi ndërkombëtar i organizuar nga Dikasteri i Klerit

Takimi ndërkombëtar është një nga ngjarjet më domethënëse, në të cilën morën pjesë mbi 1400 njerëz, “diakonë me familjet e tyre, shpesh edhe me bashkëshortet, përveç delegatëve, drejtuesve dhe referuesve të dioqezanëve kombëtarë që merren me shërbimin diakonal brenda territoreve të tyre” - shpjegon Don Massimo Cavallo, zyrtar i Dikasterit të Vatikanit për Klerikët dhe koordinator i veprimtarisë. - U konceptua "si takim dëgjimi, dialogu, krahasimi dialektik" ndërsa, në pjesën e parë, pas lutjes fillestare, vijuan përshëndetjet e prefektit, kardinalit Lazzaro You Heung sik dhe të sekretarit të dikasterit, imzot Andrés Gabriel Ferrada Moreira, si dhe ndërhyrjet e disa delegatëve dhe ekspertëve të rrugës së diagonale. Pati edhe dy reflektime, nga Serena Noceto, profesoreshë e Teologjisë Sistematike në Institutin e Lartë të Shkencave Fetare në Firence dhe nga Don Dario Vitali, teolog, profesor i Eklesiologjisë në Universitetin Papnor Gregorian.