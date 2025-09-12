Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
Maia Sandu, presidente e Republikës së Moldavisë, në audiencë te Papa Leoni XIV
Maia Sandu, presidente e Republikës së Moldavisë, në audiencë te Papa Leoni XIV
Moldovan President Maia Sandu visits the Vatican
VATICAN-POPE-MOLDOVA-RELIGION-DIPLOMACY
2025.09.12 S.E. la Signora Maia Sandu, Presidente della Repubblica di Moldova
Papa

Papa Leoni XIV pret Presidenten e Moldavisë

Maia Sandu u prit sot në audiencë në Pallatin Apostolik. Në qendër të bisedimeve në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit situata e paqes dhe sigurisë rajonale e ndërkombëtare, dhe një vëmendje të veçantë ndaj zhvillimeve të fundit në Ukrainë

R. SH. / Vatikan

Papa Leoni XIV priti në audiencë, sot paradite, më 12 shtator, në Pallatin Apostolik, Maia Sandun, presidente e Republikës së Moldavisë, e cila, më pas, takoi Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, shoqëruar nga monsinjor Paul Richard Gallagher, sekretar për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare.

Bisedimet në Sekretarinë e Shtetit

"Gjatë takimit të përzemërt në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit - informon Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë - u vlerësuan marrëdhëniet pozitive dypalëshe ekzistuese, me urimin për një konsolidim të mëtejshëm të tyre". "Bisedimet – thuhet më tej - u fokusuan më pas në situatën e paqes dhe sigurisë në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, me një vëmendje të veçantë për zhvillimet e fundit në Ukrainë".

12 shtator 2025, 14:34

Agjenda e Papës
Engjëlli i Tënzot
Engjëlli i Tënzot
Audienca papnore
Audienca papnore
Kontributi yt për një mision të madh Kontributi yt për një mision të madh