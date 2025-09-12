Papa Leoni XIV pret Presidenten e Moldavisë
R. SH. / Vatikan
Papa Leoni XIV priti në audiencë, sot paradite, më 12 shtator, në Pallatin Apostolik, Maia Sandun, presidente e Republikës së Moldavisë, e cila, më pas, takoi Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, shoqëruar nga monsinjor Paul Richard Gallagher, sekretar për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare.
Bisedimet në Sekretarinë e Shtetit
"Gjatë takimit të përzemërt në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit - informon Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë - u vlerësuan marrëdhëniet pozitive dypalëshe ekzistuese, me urimin për një konsolidim të mëtejshëm të tyre". "Bisedimet – thuhet më tej - u fokusuan më pas në situatën e paqes dhe sigurisë në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, me një vëmendje të veçantë për zhvillimet e fundit në Ukrainë".