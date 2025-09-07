Leoni XIV: Zoti dëshiron paqen. Fitoret me armë janë disfata
R.SH. – Vatikan
Thirrje drejtuar të gjitha qeverive, që të dëgjojnë zërin e ndërgjegjes e të mos harrojnë kurrë se Zoti "dëshiron paqen". Në fund të kanonizimit të shenjtorëve të rinj Frassati dhe Acutis, para lutjes së Engjëllit të Tënzot, Papa Leoni XIV kujtoi gjakderdhjen në tokat e konfliktit, duke përmendur Ukrainën dhe Tokën Shenjte, lutjet e të cilave për paqe ua besoi ndërmjetësimit të shenjtorëve dhe Virgjërës Mari.
“Qeveritarëve, u përsëris: dëgjojeni zërin e ndërgjegjes! Fitoret në dukje të arritura me armë, duke mbjellë vdekje dhe shkatërrim, në të vërtetë, janë disfata dhe nuk sjellin kurrë paqe dhe siguri. Zoti nuk dëshiron luftën. Zoti dëshiron paqen! E Zoti i mbështet ata, që impenjohen për të dalë nga spiralja e urrejtjes dhe për të ndjekur rrugën e dialogut”.
Duke vënë në dukje atmosferën e kanonizimeve të sotme, Papa nuk la pa kujtuar se dje, më 6 shtator, “Kisha u pasurua me dy të Lum të tjerë”, të dy “martirë, dëshmitarë të guximshëm të bukurisë së Ungjillit”: me kryeipeshkvin jezuit Eduard Profittlich, “i vrarë në vitin 1942, gjatë persekutimit të Kishës nga regjimi sovjetik”, që u shpall i lum në Talin të Estonisë, si edhe me Maria Maddalena Bódi, “laike e re, e vrarë në vitin 1945, sepse u rezistoi ushtarëve që donin ta përdhunonin”, lartuar në nderimet e altarit në Veszprém të Hungarisë.