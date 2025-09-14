Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
Urimet për ditëlindje nga 30 mijë besimtarë në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan për Papa Leonin XIV. (@VATICAN MEDIA) Urimet për ditëlindje nga 30 mijë besimtarë në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan për Papa Leonin XIV. (@VATICAN MEDIA)
Papa

70-vjetori i Papës: faleminderit Zotit, prindërve dhe atyre që më kujtojnë në lutje

Pas lutjes së Engjëllit të Tënzot, Papa, i lindur në Çikago, në shtetin amerikan të Illinois, më 14 shtator 1955, përshëndeti të gjithë ata që i treguan dashurinë e tyre në ditën e tij të lindjes. Shumë banderola urimi në të gjitha gjuhët dhe nga të gjitha anët e botës.

R.SH. – Vatikan

Të dashur, duket se e dini: sot mbush 70 vjeç. Falënderoj Zotin, prindërit e mi dhe falënderoj të gjithë ata që më kanë kujtuar në lutje.

Një grup besimtarësh në Sheshin e Shën Pjetrit për Angelus-in (@VATICAN MEDIA)
Një grup besimtarësh në Sheshin e Shën Pjetrit për Angelus-in (@VATICAN MEDIA)   (@VATICAN MEDIA)

Nga dritarja e studios së Pallatit Apostolik, pas recitimit të lutjes së Engjëllit të Tënzot, Papa Leoni XIV, i lindur në Çikago, Illinois (SHBA), më 14 shtator 1955, falënderon të gjithë ata që e kujtuan në lutjet e tyre, me rastin e ditëlindjes së tij. Duartrokitje dhe kore festive shoqërojnë fjalët e Papës, i cili, në fund, përshëndet me buzëqeshje 30 mijë besimtarët e mbledhur në Sheshin Shën Pjetër për lutjen e Engjëllit të Tënzot dhe u uron të gjithëve një të dielë të mirë

Muzikë për Papën

Sapo Papa mbaroi së foluri, disa banda muzikore, nga Borno dhe Sonico në Val Camonica, në provincën e Brescias,të pranishme në gjysmërrethin e Berninit në Sheshin Shën Pjetër për ta festuar atë, ekzekutuan pjesë muzikore.

"Gëzuar ditëlindjen!". Një urim në gjuhën amtare të Papa Prevostit. (@VATICAN MEDIA)
"Gëzuar ditëlindjen!". Një urim në gjuhën amtare të Papa Prevostit. (@VATICAN MEDIA)   (@VATICAN MEDIA)

Flamuj dhe banderola urimi

Nga sheshi i Vatikanit, gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit, spikaste një balonë që përfaqësonte pikërisht numrin "70", vitet që mbush Leoni XIV. Një banderolë në italisht shkruante "Urime Papa Leoni". Një flamur i madh i bardhë dhe i kuq shkruante në spanjisht "Urime Ditëlindjen Papa Leoni". Shkrime të tjera të panumërta, në shumë gjuhë dhe nga e gjithë bota, i drejtonin mesazhe urimi dhe dashurie Ipeshkvit të Romës dhe shumë kore ngriheshin për t'i dërguar Papës urimet për ditëlindje.

Një banderolë urimi për Papën (@VATICAN MEDIA)
Një banderolë urimi për Papën (@VATICAN MEDIA)   (@VATICAN MEDIA)
14 shtator 2025, 14:55

Engjëlli i Tënzot është lutje që thuhet për kujtim të Misterit të përhershëm të Mishërimit, tri herë në ditë: në orën 6 të mëngjesit, në mesditë e në mbrëmje, rreth orës 18, çast në të cilin dëgjohet tingëllimi i këmbanës së Engjëllit. Emri Engjëlli i Tënzot rrjedh nga  fjala e parë e lutjes – Engjëlli i Tënzot iu fal Zojës Mari – i cili ka të bëjë me leximin e shkurtër të tre teksteve të thjeshta,  që i kushtohen Mishërimit të Jezu Krishtit dhe thënies së tri FalemiMrive. Këtë lutje e thotë Papa në Sheshin e Shën Pjetrit, në mesditën e së dielës dhe në Solemnitete. Para se të thotë lutjen e Engjëllit, Papa u mban besimtarëve një fjalim të shkurtër, duke e marrë shtytjen nga Leximet e ditës dhe përshëndet shtegtarët. Nga Pashkët, deri në Rrëshajë, në vend të lutjes së Engjëllit të Tënzot, thuhet lutja e Mbretëreshës Qiellore, lutje  në kujtim të Ngjalljes së Jezu Krishtit, në përfundim të së cilës shqiptohet tri herë rresht Lumni Atit.

Engjëlli i Tënzot/Mbretëresha Qiellore e fundit

Lexo gjithçka >

Lutu me Papën

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Engjëlli i Zotit

Engjëlli i Zotit

iu fal Zojës Mari.

E ajo u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt.

Të falemi Mari...

Ja shërbëtorja e Hyjit.

U bëftë mbi mua si është fjala jote.

Të falemi Mari...

E Fjala u bë njeri.

E erdhi e banoi ndër ne.

Të falemi Mari...

Lutu për ne, o e shenjta Nënë e Hyjit.

Që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit.

Të lutemi.

 Hirin tënd, po të lutemi, o Zot,
dikoje në shpirtin tonë, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove

mishërimin e Birit tënd,

nëpër mundime e kryq të Tij na udhëheq në lavdinë e ringjalljes.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.

Amen.

Lavdi Atit… (3 herë)

Pushimin e pasosur…

Bekimi apostolik apo papnor

Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd.

Bekuar qoftë emri i Zotit.

Sot e përgjithmonë e jetës.

Ndihma jonë është në emër të Zotit.

Ai bëri qiellin e tokën. Ju bekoftë Zoti i Gjithpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjt.

Amen.