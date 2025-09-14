70-vjetori i Papës: faleminderit Zotit, prindërve dhe atyre që më kujtojnë në lutje
R.SH. – Vatikan
Të dashur, duket se e dini: sot mbush 70 vjeç. Falënderoj Zotin, prindërit e mi dhe falënderoj të gjithë ata që më kanë kujtuar në lutje.
Nga dritarja e studios së Pallatit Apostolik, pas recitimit të lutjes së Engjëllit të Tënzot, Papa Leoni XIV, i lindur në Çikago, Illinois (SHBA), më 14 shtator 1955, falënderon të gjithë ata që e kujtuan në lutjet e tyre, me rastin e ditëlindjes së tij. Duartrokitje dhe kore festive shoqërojnë fjalët e Papës, i cili, në fund, përshëndet me buzëqeshje 30 mijë besimtarët e mbledhur në Sheshin Shën Pjetër për lutjen e Engjëllit të Tënzot dhe u uron të gjithëve një të dielë të mirë
Muzikë për Papën
Sapo Papa mbaroi së foluri, disa banda muzikore, nga Borno dhe Sonico në Val Camonica, në provincën e Brescias,të pranishme në gjysmërrethin e Berninit në Sheshin Shën Pjetër për ta festuar atë, ekzekutuan pjesë muzikore.
Flamuj dhe banderola urimi
Nga sheshi i Vatikanit, gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit, spikaste një balonë që përfaqësonte pikërisht numrin "70", vitet që mbush Leoni XIV. Një banderolë në italisht shkruante "Urime Papa Leoni". Një flamur i madh i bardhë dhe i kuq shkruante në spanjisht "Urime Ditëlindjen Papa Leoni". Shkrime të tjera të panumërta, në shumë gjuhë dhe nga e gjithë bota, i drejtonin mesazhe urimi dhe dashurie Ipeshkvit të Romës dhe shumë kore ngriheshin për t'i dërguar Papës urimet për ditëlindje.