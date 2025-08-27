Kërko

Madonna delle Grazie (copyright Diocesi di Velletri - Segni e Frascati) (credits sito web diocesi Velletri-Segni - Frascati) Madonna delle Grazie (copyright Diocesi di Velletri - Segni e Frascati) (credits sito web diocesi Velletri-Segni - Frascati)
Papa

Veletri shpallet Civitas Mariae - Qytet i Marisë. Papa: qoftë nxitje për veprim

Në një mesazh, nënshkruar nga Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, Papa Leoni XIV nxit besimtarët e dioqezës italiane Velletri-Segni-Frascati për të jetuar nën shenjën e mikpritjes, veçanërisht të të ligshtëve dhe u drejton një mendim të veçantë të moshuarve.

R.SH. / Vatikan

Velletri, qytet në zonën Castelli Romani, që dje, 26 gusht, është "nën mantelin mbrojtës amtar të Zojës së Bekuar". Këtë e lexojmë në një mesazh nënshkruar nga Kardinali Pietro Parolin, Sekretar i Shtetit të Vatikanit, që në emër të Papës, ia dërgoi Ipeshkvit të Velletri-Segni-Frascati, Imzot Stefano Russo.

Një bekim, që erdhi me rastin e shpalljes zyrtare të qytetit italian Velletri "Civitas Mariae". Papa Leoni XIV uron "një devocion të përtërirë ndaj Zojës Sonë, duke i inkurajuar besimtarët në dëshmi bujare ungjillore, angazhim të zjarrtë për të të mirën e përbashkët dhe bashkëjetesën paqësore të shoqëruar nga mirëseardhja, veçanërisht ndaj më të ligshtëve".

Papa, me ndërmjetësimin e Marisë Virgjër, e cila nderohet në Velletri si Zoja e Hirit, u dërgon bekimin e tij apostolik "meshtarëve, autoriteteve dhe të gjithë të pranishmëve, me një mendim të veçantë për të sëmurët dhe të moshuarit".

Mbrëmë, në orën 18:00, u bë shpallja publike e Velletrit "Civitas Mariae" dhe zhvendosja e figures së Zojës Mari në Bashkinë e Qytetit, ku u zbulua një mbishkrim përkujtimor, i ndjekur nga procesioni drejt Katedrales. Më pas u kremtua Mesha nga Ipeshkvi dioqezan imzot Stefano Russo.

Për prelatin, shpallja e qytetit të Veltrit si "Civitas Mariae" është "thirrje për një angazhim të përbashkët, që e fton secilin të jetë ndërtues i paqes në jetën e përditshme dhe ta jetojë bashkëpërgjegjësinë si shenjë konkrete feje". Kjo njohje synon të jetë "busull për jetën e secilit", shtoi Imzot Russo, "që orienton të tashmen dhe hap rrugën drejt së ardhmes". Është thirrje për të "qenë qytet mikpritës dhe gjithëpërfshirës", "ftesë për të transformuar dallimet në pasuri, për ta parë takimin si rrugë shprese e, sidomos, për t'u bërë ndërtues të paqes.

27 gusht 2025, 13:01

