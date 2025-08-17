Kërko

Papa Leoni XIV gjatë lutjes së Engjëllit të kësaj të diele në Castel Gandolfo
Papa Leoni XIV gjatë lutjes së Engjëllit të kësaj të diele në Castel Gandolfo
Papa Leoni XIV gjatë lutjes së Engjëllit të kësaj të diele në Castel Gandolfo
Papa Leoni XIV gjatë lutjes së Engjëllit të kësaj të diele në Castel Gandolfo
Papa

Leoni XIV: e mira e përbashkët e popujve, në vendin e parë gjatë bisedimeve për paqen

Pas lutjes së Engjëllit të Tënzot, kremtuar në Piazza della Libertà të Castel Gandolfo-s, Papa Leoni XIV u lut "që përpjekjet për t'i dhënë fund luftërave dhe për të sjellë paqen të jenë të suksesshme". U lut, më pas, edhe për viktimat e përmbytjeve në Pakistan, Indi e Nepal. E falënderoi edhe shoqatat që organizojnë nismat kulturore dhe të ungjillëzimit gjatë pushimeve, siç është Misioni Rinor Riccione.

R.SH. / Vatikan

Në zemrën e Papës Leoni XIV vendin e parë e zë "e mira e përbashkët"e të të gjithë popujve, gjë që e theksoi në fjalët e shqiptuara para portës kryesore të pallatit papnor të Castel Gandolfos, në Piazza della Libertà, pas lutjes së Engjëllit të Tënzot të së dielës. Kujtonte kështu bisedimet e vazhdueshme për të arritur armëpushimin dhe paqen ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, pas samitit të Presidentit të SHBA-së Trump dhe Presidentit rus Putin, e gjithashtu, edhe paqen në Rripin e Gazës, ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve të Hamasit.

Të lutemi që përpjekjet për t'i dhënë fund luftërave dhe për të mbrojtur paqen të jenë të suksesshme; në mënyrë që, në bisedimet, e mira e përbashkët e popujve të ketë gjithmonë vendin e parë.

Ndërsa Papa fliste, agjencitë lajmëronin se nesër, më 18 gusht, në Uashington do të takohen Donald Trump dhe Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i njoftuar dje. Do të marrin pjesë edhe Presidenti francez Emmanuel Macron, Presidenti finlandez Alexander Stubb, Kancelari gjerman Friedrich Merz, Kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe Presidentja e Komisionit të Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen. Pritet që në takim të marrin pjesë edhe prijës të tjerë evropianë.

Lutje për viktimat e përmbytjeve në Azi

Megjithatë, Leoni XIV nuk i harron as të prekurit nga dhuna shkatërrimtare e natyrës,  kryesisht nga përmbytjet e dhunshme në Azi, që morën me qindra jetë.

Jam pranë popullit të Pakistanit, të Indisë dhe të Nepalit, të prekur nga përmbytjet e dhunshme. Lutem për viktimat dhe familjet e tyre, dhe për të gjithë ata që vuajnë nga kjo fatkeqësi.

Përmbytjet ndërmjet Pakistanit dhe Indisë, qindra viktima dhe dëme shkatërruese. Sipas autoriteteve lokale, më shumë se treqind vdekje janë konfirmuar në Pakistanin veriperëndimor pas dy ditësh shirash të rrëmbyeshme. Qindra të zhdukur, përfshirë në zona të largëta.

Angazhim për gjallërim kulturor dhe ungjillëzim

Vera, kujtoi më pas Papa, është kohë për "nisma të ndryshme gjallërimi kulturor dhe ungjillëzimi, shpesh të organizuara në destinacione pushimesh".

Është e bukur të shikosh se si pasioni për Ungjillin nxit frymën krijuese dhe angazhimin e grupeve e shoqatave të të gjitha moshave. Po mendoj, për shembull, për misionin rinor që u zhvillua së fundmi në Riccione. Falënderoj organizatorët dhe të gjithë ata që marrin pjesë në këto ngjarje në mënyra të ndryshme.

Në Riccione, nga 13 deri më 17 gusht u mbajt misioni rinor "Kushdo që ka etje, të vijë tek unë". Iniciativa është e Dioqezës së Riminit, në bashkëpunim me organizata të ndryshme kishtare si Punto Giovane, bashkësia Nuovi Orizzonti, Sentinelle del Mattino...

Së fundmi, Papa Leoni përshëndeti veçanërisht, ndërmjet besimtarëve të pranishëm në Castel Gandolfo, grupin AIDO nga Coccaglio, "që kremton 50 vjet përkushtim për jetën", dhuruesët e gjakut AVIS që erdhën me biçikleta nga Gavardo (Brescia), të rinjtë e Casarano dhe murgeshat françeskane të Sh’na Ndout. Bekoi edhe shtegtimin e madh në Kishën Mariane të Piekary, në Poloni.

17 gusht 2025, 14:22

Engjëlli i Tënzot është lutje që thuhet për kujtim të Misterit të përhershëm të Mishërimit, tri herë në ditë: në orën 6 të mëngjesit, në mesditë e në mbrëmje, rreth orës 18, çast në të cilin dëgjohet tingëllimi i këmbanës së Engjëllit. Emri Engjëlli i Tënzot rrjedh nga  fjala e parë e lutjes – Engjëlli i Tënzot iu fal Zojës Mari – i cili ka të bëjë me leximin e shkurtër të tre teksteve të thjeshta,  që i kushtohen Mishërimit të Jezu Krishtit dhe thënies së tri FalemiMrive. Këtë lutje e thotë Papa në Sheshin e Shën Pjetrit, në mesditën e së dielës dhe në Solemnitete. Para se të thotë lutjen e Engjëllit, Papa u mban besimtarëve një fjalim të shkurtër, duke e marrë shtytjen nga Leximet e ditës dhe përshëndet shtegtarët. Nga Pashkët, deri në Rrëshajë, në vend të lutjes së Engjëllit të Tënzot, thuhet lutja e Mbretëreshës Qiellore, lutje  në kujtim të Ngjalljes së Jezu Krishtit, në përfundim të së cilës shqiptohet tri herë rresht Lumni Atit.

Lutu me Papën

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Engjëlli i Zotit

Engjëlli i Zotit

iu fal Zojës Mari.

E ajo u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt.

Të falemi Mari...

Ja shërbëtorja e Hyjit.

U bëftë mbi mua si është fjala jote.

Të falemi Mari...

E Fjala u bë njeri.

E erdhi e banoi ndër ne.

Të falemi Mari...

Lutu për ne, o e shenjta Nënë e Hyjit.

Që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit.

Të lutemi.

 Hirin tënd, po të lutemi, o Zot,
dikoje në shpirtin tonë, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove

mishërimin e Birit tënd,

nëpër mundime e kryq të Tij na udhëheq në lavdinë e ringjalljes.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.

Amen.

Lavdi Atit… (3 herë)

Pushimin e pasosur…

Bekimi apostolik apo papnor

Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd.

Bekuar qoftë emri i Zotit.

Sot e përgjithmonë e jetës.

Ndihma jonë është në emër të Zotit.

Ai bëri qiellin e tokën. Ju bekoftë Zoti i Gjithpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjt.

Amen.