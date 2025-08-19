Papa sot në vizitë private në Shenjtëroren e Mentorellës
R.SH. / Vatikan
Sot paradite, Papa Leoni XIV shkoi në një vizitë private në Shenjtëroren e Zonjës së Hireve në Mentorella, në fshatin Guadagnolo të Capranica Prenestina, në Dioqezën e Palestrinës. Pasi u lut dhe vizitoi Shenjtëroren e Zojës Mari, Papa qëndroi me rregullarët polakë Resurreksionistë, të cilët drejtojnë Shenjtëroren, dhe më pas u kthye në Castel Gandolfo. Kështu bën të ditur Prefektura e Shtëpisë Papnore.
Në Shenjtëroren e Zojës së Hireve në Mentorella kanë shkuar disa Papë, përfshirë Shën Gjon Palin II, Benediktin XVI dhe Papa Inocencin XIII. Wojtyla, si kardinal dhe më pas si Papë, e vizitoi këtë Shenjtërore të Zojës disa herë, për lutje e pushim, duke e konsideruar një vend me devocion të veçantë. Pikërisht në kujtim të pranisë së tij të shpeshtë në këtë vend, ekziston një shteg i dedikuar atij.
Resurreksionistë
Kongregata e rregulltarëve Resurreksionistë, e themeluar për të kryer veprimtari apostolike mes shumë të mërguarve dhe refugjatëve polakë që mbërritën në Francë pas dështimit të kryengritjes së viteve 1830-1831 kundër sundimit rus, sot i dedikohet pastoralit famullitar dhe edukativ. Të pranishëm në nivel ndërkombëtar, rregulltarëve Resurreksionistë kanë ndërtuar pikërisht në Shenjtëroren e Mentorellës qendrën shpirtërore të komunitetit.