Papa: sot audienca në sallë për t'u mbrojtur nga i nxehti ekstrem
R.SH. / Vatikan
" Mirëmëngjes të gjithëve, buenos dias, bom dia! Shihemi pas audiencës, do të kalojmë prapë këtej. Zoti ju bekoftë. Shihemi më vonë! E kremtojmë këtë audiencë në momente të ndryshme për t'u mbrojtur nga i nxehti ekstrem". Kështu Papa Leoni XIV duke hyrë në Sallën Pali VI për Audiencën e Përgjithshme. Ati i Shenjtë Prevost përshëndeti besimtarët e shtegtarët në italisht, spanjisht dhe anglisht dhe në këto tre gjuhë shpjegoi se Audienca e sotme e përgjithshme do të jetë në "tre momente të ndryshme", sepse ka "momente të ndryshme, sepse ka njerëz në sallë, në Shën Pjetër dhe në Shesh".
13 gusht 2025, 10:07