Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
2025.08.11 Sh.T. Z. Philemon Yang, Kryetar i Asamblesë së 79-të të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në audiencë te Papa Leoni XIV
2025.08.11 Sh.T. Z. Philemon Yang, Kryetar i Asamblesë së 79-të të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në audiencë te Papa Leoni XIV
2025.08.11 S.E. il Signor Philemon Yang, Presidente della 79^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Papa

Papa pret Presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Phile’Mon Yang

Leoni XIV priti në audiencë presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të 79-të të OKB-së, Philémon Yang e takoi gjithashtu edhe kardinalin Luis Antonio G. Tagle, Pro-Prefekt i Dikasterit të Selisë së Shenjtë për Ungjillëzimin (Seksioni për Ungjillëzimin e Parë dhe Kishat e Reja Partikulare)

R.SH. / Vatikan

Papa Leoni XIV priti sot paradite në audiencë, në Vatikan, presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të 79-të të OKB-së, Philémon Yang. Papa Prevost takoi gjithashtu edhe kardinalin Luis Antonio G. Tagle, Pro-Prefekt i Dikasterit të Selisë së Shenjtë për Ungjillëzimin (Seksioni për Ungjillëzimin e Parë dhe Kishat e Reja Partikulare).

11 gusht 2025, 12:46

Agjenda e Papës
Engjëlli i Tënzot
Engjëlli i Tënzot
Audienca papnore
Audienca papnore
Kontributi yt për një mision të madh Kontributi yt për një mision të madh