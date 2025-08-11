Papa pret Presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Phile’Mon Yang
R.SH. / Vatikan
Papa Leoni XIV priti sot paradite në audiencë, në Vatikan, presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të 79-të të OKB-së, Philémon Yang. Papa Prevost takoi gjithashtu edhe kardinalin Luis Antonio G. Tagle, Pro-Prefekt i Dikasterit të Selisë së Shenjtë për Ungjillëzimin (Seksioni për Ungjillëzimin e Parë dhe Kishat e Reja Partikulare).
11 gusht 2025, 12:46