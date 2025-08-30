Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
2025.08.30 S.E. il Signor Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Presidente della Repubblica di Zimbabwe
2025.08.30 S.E. il Signor Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Presidente della Repubblica di Zimbabwe
2025.08.30 S.E. il Signor Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Presidente della Repubblica di Zimbabwe
Papa

Papa pret në audiencë Presidentin e Republikës së Zimbabves

Në Pallatin Apostolik, Leoni XIV u takua me kreun e shtetit afrikan, i cili më pas u prit në Sekretarinë e Shtetit nga Kardinali Parolin.

R.SH. / Vatikan

Papa Leoni XIV priti paradite në audiencë Presidentin e Republikës së Zimbabves, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, në Vatikan më 30 gusht. Kreu i shtetit më pas u takua me Kardinalin Pietro Parolin, Sekretar i Shtetit të Vatikanit, dhe Imzot Paul Richard Gallagher, Sekretar për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare.

Bisedimet, sipas një deklarate nga Zyra e Shtypit e Selisë së Shenjtë, u përqendruan në marrëdhëniet e mira ndërmjet Selisë Apostolike dhe Zimbabvesë, si dhe në aspekte të caktuara të situatës politike dhe socio-ekonomike të vendit, veçanërisht në lidhje me bashkëpunimin ndërmjet Kishës lokale në fushat e arsimit dhe kujdesit shëndetësor.

30 gusht 2025, 17:49

Agjenda e Papës
Engjëlli i Tënzot
Engjëlli i Tënzot
Audienca papnore
Audienca papnore
Kontributi yt për një mision të madh Kontributi yt për një mision të madh