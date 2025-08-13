Papa: përshëndetje grupeve nga Jeruzalemi, Iraku, Afrika e Jugut...
R.SH. / Vatikan
Një përshëndetje "e veçantë" nga Papa gjatë audiencës së sotme të përgjithshme - për grupet nga Anglia, Hungaria, Malta, Kenia, Afrika e Jugut, Uganda, Zambia, India, Indonezia, Iraku, Jerusalemi, Filipinet, Vietnami, Barbadosi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
"Ndërsa përgatitemi të festojmë Solemnitetin e Ngjitjes së Marisë në Qiell, më 15 gusht, po ia besoj ju dhe familjet tuaja kujdesit të butë të Zonjës sonë të Bekuar. Përmes ndërmjetësimit të saj, u forcofshi në ligshtitë tuaja, u ngushëllofshi në provat tuaja dhe gëzofshi paqen e Jezu Krishtit, Birit të saj. Zoti ju bekoftë".
Më pas, në përfundim të audiencës së përgjithshme, përshëndetja e Papës Leoni XIV, drejtuar besimtarëve anglishtfolës. E edhe besimtarëve nga Iraku e nga Toka e Shenjtë, me ftesën e krishterë:
“T'ia hapim zemrat tona Zotit, i cili nuk pushon kurrë së na dashuri, pavarësisht nga dobësitë tona, duke na dhuruar gjithmonë një mundësi të re për të nisur nga e para. Zoti ju bekoftë të gjithëve dhe ju mbroftë gjithmonë nga çdo e keqe!"
Këto ishin fjalët e Papës Leoni XIV në përfundim të audiencës së sotme të përgjithshme, duke përshëndetur edhe besimtarët e gjuhës arabe.
Zoti u dhëntë paqe të gjithëve
Ndërsa në përshëndetjen drejtuar shtegtarëve polakë, Papa kujtoi figurën e Shën Maksimilian Maria Kolbes, françeskanit që dhuroi jetën në kampin e përqendrimit të Aushvicit, për të shpëtuar një atë fëmijësh:
"Ju inkurajoj të merrni si shembull qëndrimin e tij heroik të flijimit për të tjerët. Me ndërmjetësimin e tij, lutjuni Zotit t'u japë paqe të gjithë popujve që po jetojnë tragjedinë e luftës”- kërkoi Papa.