Papa përqafon familjen e Injacit. Prindërit e tij: "Të ngushëlluar në dhimbje"

Pedro Pablo dhe Carmen Gloria Gonzálvez, çift nga Murcia, po luteshin për djalin e tyre pesëmbëdhjetëvjeçar, të shtruar në spitalin Bambino Gesù për një rast të rëndë limfome, kur panë Papën të mbërrinte papritur. "Ishte shenjë se Zoti nuk më ka braktisur", pohon nëna. Ndërkohë, babai ka mbetur i prekur nga fjalët e Papës: "Ne jemi bërë për Qiellin". Po kështu, vëllai dhe motra: "Ai e kuptoi vërtet dhimbjen tonë"

R.SH. – Vatikan

Po luteshin të gjithë në repartin e terapisë intensive - Pedro Pablo, Carmen Gloria, Pedro Pablo Jr. dhe Adela - për Injacin e tyre, këtë bir dhe vëlla, që aktualisht duket se është në orët e fundit të jetës. Kur, papritmas, mbërriti në spitalin Bambino Gesù, Papa Leoni XIV, që shkoi për të vizituar personalisht djalin pesëmbëdhjetëvjeçar spanjoll, për të cilin u kërkoi lutje edhe të rinjve në Tor Vergata, në mbrëmjen e Jubileut të Rinisë. Ati i Shenjtë ngushëlloi edhe familjen, të mallëngjyer e të emocionuar për valën e solidaritetit e të afërsisë pas thirrjes së Papës.

Kush është familja e Injacit

Injaci është në gjumë, nuk sheh as dëgjon asgjë. Është i sëmurë me limfomë, që i prek aparatin e frymëmarrjes; një situatë shumë delikate, që sjell frikën jo vetëm nga vdekja, por edhe nga vuajtja. Prindërit, vëllai 24-vjeçar dhe motra 17-vjeçare ka ditë, që rrinë zgjuar, që kur djali, i cili erdhi në Jubile me bashkësinë e tij neokatekumenale nga Spanja, pati një si lloj “shpërthimi” në gjoks katër ditë më parë, prandaj, u shtrua urgjentisht në spitalin pediatrik, i vetmi i Selisë së Shenjtë.

"Jemi bërë për Qiellin"

Papa kaloi rreth gjysmë ore me familjen përpara se të vizitonte disa pacientë në repartin e onkologjisë dhe të takohej individualisht me pacientë të tjerë të rinj dhe me personalein e spitalit. Me familjen Gonzálvez, Leoni XIV tha lutjen "Falemi Mari" dhe "Atynën", u dha secilit prej tyre bekimin dhe foli për Ungjillin, jetën e amshuar dhe vullnetin e Zotit. U tha: “Jemi bërë për Qiellin". I ati i djalit, Pedro Pablo, pohon në telefon me mediat e Vatikanit se Ati i Shenjtë "u tha se gjëja e rëndësishme është të bëjmë vullnetin e Zotit, se vendi ynë i vërtetë është jeta e amshuar në Qiell. Kjo na ngushëlloi, sepse ne jemi njerëz, që përpiqemi ta jetojmë fenë dhe e dimë se kjo është e vërtetë. E, në çastet kur dikush vuan kaq shumë, të dëgjosh Papën kur vjen e të thotë një fjalë të tillë është... gjëja më e mirë që mund të na kishte ndodhur".