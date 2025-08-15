Kërko

Një imazh i Shën Françeska Romana, bashkëmbrojtëse qiellore e Romës Një imazh i Shën Françeska Romana, bashkëmbrojtëse qiellore e Romës
Papa

Papa murgeshava Oblatëve të Shën Françeskës Romake: punoni për Unitetin e Kishës

Në një mesazh drejtuar murgeshave të Manastirit Tor de' Specchi, në zemër të Romës, me rastin e gjashtëqindvjetorit të ofertës së themelueses së tyre, shenjtores bashkëpajtore të Romës, Leoni XIV i fton të vazhdojnë angazhimin për të qenë "shkollë bamirësie aktive, gurrë përshpirtërie dhe ideal i dhurimit të vetvetes Krishtit dhe Kishës".

R.SH. / Vatikan

“Prania juaj si Manastir ‘i hapur’ në zemër të Qytetit të Amshuar, Romës, qoftë vazhdim i shenjtërisë së Nënës Themeluese, e cila u angazhua ‘ta rilindë Krishtin në botë’" me dëshminë e saj të fesë e iu bind "udhëheqjes së Engjëjve". Ajo punoi "për unitetin e Kishës" përmes lutjes dhe veprimit.

Kjo, ftesa që Papa Leoni XIV u drejtoi Motrave Oblate të Shën Françeskës Romake të Tor de' Specchi, në një mesazh dërguar me rastin e gjashtëqindvjetorit të dhurimit të jetës së Shenjtes Françeska Romana. Më 15 gusht 1425, në Solemnitetin e Ngjitjes së Zojës në Qiell, kujtoi Papa, Shën Françeska Romana, "pas një jete të jetuar si grua dhe nënë shembullore, së bashku me nëntë shoqet e saj të para, bëri betimin solemn, duke iu kushtuar Zotit në shërbim të përulur dhe të përkushtuar ndaj atyre që prekeshin nga varfëria njerëzore dhe shpirtërore e kohës së saj".

Një shkollë bamirësie aktive e një burim përshpirtërie

Ato ishin një grup i vogël grash nga familjet më të pasura dhe më të begata të fisnikërisë së re të Romës, të cilat, ndërsa vazhdonin të jetonin në shtëpitë e tyre, u angazhuan, përmes ofertës, në një jetë më të përsosur të krishterë, përmes sakramenteve të shpeshta, pendesës dhe veprave të bamirësisë. Gjatë këtyre gjashtë shekujve, vazhdon Leoni XIV, familja rregulltare e themeluar në vitin 1433, e frymëzuar nga Rregulli i "atit të madh të monasticizmit perëndimor, Shën Benediktit", qe "shkollë bamirësie aktive, burim përshpirtërie dhe ideali të vetë-dhurimit ndaj Krishtit dhe Kishës". Prania e tyre na kujton se “Bota vijon të ketë nevojë për gra ‘të apasionuara pas Ungjillit".

15 gusht 2025, 17:11

