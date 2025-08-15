Papa murgeshava Oblatëve të Shën Françeskës Romake: punoni për Unitetin e Kishës
R.SH. / Vatikan
“Prania juaj si Manastir ‘i hapur’ në zemër të Qytetit të Amshuar, Romës, qoftë vazhdim i shenjtërisë së Nënës Themeluese, e cila u angazhua ‘ta rilindë Krishtin në botë’" me dëshminë e saj të fesë e iu bind "udhëheqjes së Engjëjve". Ajo punoi "për unitetin e Kishës" përmes lutjes dhe veprimit.
Kjo, ftesa që Papa Leoni XIV u drejtoi Motrave Oblate të Shën Françeskës Romake të Tor de' Specchi, në një mesazh dërguar me rastin e gjashtëqindvjetorit të dhurimit të jetës së Shenjtes Françeska Romana. Më 15 gusht 1425, në Solemnitetin e Ngjitjes së Zojës në Qiell, kujtoi Papa, Shën Françeska Romana, "pas një jete të jetuar si grua dhe nënë shembullore, së bashku me nëntë shoqet e saj të para, bëri betimin solemn, duke iu kushtuar Zotit në shërbim të përulur dhe të përkushtuar ndaj atyre që prekeshin nga varfëria njerëzore dhe shpirtërore e kohës së saj".
Një shkollë bamirësie aktive e një burim përshpirtërie
Ato ishin një grup i vogël grash nga familjet më të pasura dhe më të begata të fisnikërisë së re të Romës, të cilat, ndërsa vazhdonin të jetonin në shtëpitë e tyre, u angazhuan, përmes ofertës, në një jetë më të përsosur të krishterë, përmes sakramenteve të shpeshta, pendesës dhe veprave të bamirësisë. Gjatë këtyre gjashtë shekujve, vazhdon Leoni XIV, familja rregulltare e themeluar në vitin 1433, e frymëzuar nga Rregulli i "atit të madh të monasticizmit perëndimor, Shën Benediktit", qe "shkollë bamirësie aktive, burim përshpirtërie dhe ideali të vetë-dhurimit ndaj Krishtit dhe Kishës". Prania e tyre na kujton se “Bota vijon të ketë nevojë për gra ‘të apasionuara pas Ungjillit".