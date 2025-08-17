Kërko

Papa: nuk duhet t’i përshtatemi mendësisë së botës, por të dëshmojmë për Krishtin

Pas lutjes së Engjëllit në Sheshin e Lirisë të Castel Gandolfos, Leoni XIV kujtoi se "të veprosh sipas së vërtetës të kushton shtrenjt, meqë në botë ka nga ata që zgjedhin gënjeshtrat" dhe nxiti "të mos i përgjigjemi arrogancës me hakmarrje". Jezusi na kërkon të jemi "besnikë ndaj së vërtetës në bamirësi", si martirët që mund t'i imitojmë "në rrethana dhe mënyra të ndryshme".

R.SH. / Vatikan

Mirësia nuk gjen gjithnjë përgjigje pozitive përreth. Ndonjëherë, pikërisht sepse bukuria e saj i bezdis ata që nuk e mirëpresin - praktikuesit përfundojnë duke hasur kundërshtim të ashpër, deri në pikën e vuajtjes nga ngacmimet dhe abuzimet.

Të jesh i përndjekur: këtë pësojnë shpesh ata, që zgjedhin të ndjekin Krishtin, sepse "misioni" i Jezusit është "shenjë kundërshtimi", siç e tha Ai vetë në ungjillin e kësaj së diele nga Luka, dhe "nuk është vetëm trëndafilë dhe lule", theksoi Papa gjatë Lutjes së Engjëllit të Zotit, kremtuar në mesditë nga Piazza della Libertà të Castel Gandolfos, pas kremtimit të Meshës në Shenjtëroren e Santa Maria della Rotonda, në Albano. Për 2,500 shtegtarët dhe besimtarët e mbledhur rreth tij, dhe për ata që dëgjonin nëpërmjet radios, televizionit, internetit dhe mediave sociale, Papa Leoni theksoi se mesazhi i Krishtit, "pavarësisht se fliste për dashuri dhe drejtësi", u "refuzua" dhe për këtë arsye Jezusi u "kundërshtua, u arrestua, u fye, u rrah, u kryqëzua". E njëjta përvojë u përjetua nga shumë bashkësi të krishtera të shekujve të parë, "bashkësi paqësore që, pavarësisht kufizimeve të tyre, kërkuan ta jetonin mesazhin e bamirësisë së Mësuesit sa më mirë që mundën. Megjithatë, nuk shpëtuan nga përndjekja. Vuajtën, deri në vdekje", shtoi Papa.

Të veprosh sipas së vërtetës është e kushtueshme, sepse në botë ka nga ata që zgjedhin gënjeshtrat, e edhe sepse djalli, duke përfituar nga kjo, shpesh përpiqet të pengojë veprimet e njerëzve të mirë.

Këmbëngulni në të mirë

Megjithatë, ftesa e Jezusit është, "me ndihmën e tij, të mos dorëzohemi dhe të mos i përmbahemi kësaj mendësie", të bëjmë mirë me këmbëngulje, për "të gjithë", madje edhe për "ata që na bëjnë të vuajmë - porositi Papa - të mos i përgjigjemi arrogancës me hakmarrje dhe të jemi "besnikë ndaj së vërtetës në bamirësi".

T’i ushtrojmë përgjegjësitë tona, sipas Ungjillit

Besnikëri ndaj së vërtetës është ajo që e dëshmojnë martirët duke "derdhur gjakun e tyre për fenë", shpjegon Papa, e shton se "edhe ne, në rrethana dhe mënyra të ndryshme, mund t'i imitojmë ata".

Le të mendojmë, për shembull, për çmimin që duhet të paguajë një prind i mirë nëse dëshiron t'i rrisë mirë fëmijët e tij, sipas parimeve të shëndosha: herët a vonë ai do të duhet të thotë "jo" disa herë, të bëjë disa korrigjime dhe kjo do t'i kushtojë vuajtje.

Kjo i ndodh edhe "një mësuesi që dëshiron t'i edukojë siç duhet nxënësit e tij", ose "një profesionisti, një fetari, një politikani, që synon ta kryejë misionin e tij me ndershmëri", ose "kujtdo që përpiqet të ushtrojë përgjegjësitë e tij në mënyrë të vazhdueshme, sipas mësimeve të Ungjillit.

Të jesh dëshmitar besnik dhe i guximshëm i Krishtit

Prej këndej, inkurajimi i Leonit për t'iu lutur Marisë Virgjër, në mënyrë që ajo të na ndihmojë "të jemi, në çdo rrethanë, dëshmitarë besnikë dhe të guximshëm" të Krishtit, dhe të "mbështesim vëllezërit dhe motrat tona që edhe sot vuajnë për fenë".

17 gusht 2025, 14:42

Engjëlli i Tënzot është lutje që thuhet për kujtim të Misterit të përhershëm të Mishërimit, tri herë në ditë: në orën 6 të mëngjesit, në mesditë e në mbrëmje, rreth orës 18, çast në të cilin dëgjohet tingëllimi i këmbanës së Engjëllit. Emri Engjëlli i Tënzot rrjedh nga  fjala e parë e lutjes – Engjëlli i Tënzot iu fal Zojës Mari – i cili ka të bëjë me leximin e shkurtër të tre teksteve të thjeshta,  që i kushtohen Mishërimit të Jezu Krishtit dhe thënies së tri FalemiMrive. Këtë lutje e thotë Papa në Sheshin e Shën Pjetrit, në mesditën e së dielës dhe në Solemnitete. Para se të thotë lutjen e Engjëllit, Papa u mban besimtarëve një fjalim të shkurtër, duke e marrë shtytjen nga Leximet e ditës dhe përshëndet shtegtarët. Nga Pashkët, deri në Rrëshajë, në vend të lutjes së Engjëllit të Tënzot, thuhet lutja e Mbretëreshës Qiellore, lutje  në kujtim të Ngjalljes së Jezu Krishtit, në përfundim të së cilës shqiptohet tri herë rresht Lumni Atit.

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Engjëlli i Zotit

Engjëlli i Zotit

iu fal Zojës Mari.

E ajo u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt.

Të falemi Mari...

Ja shërbëtorja e Hyjit.

U bëftë mbi mua si është fjala jote.

Të falemi Mari...

E Fjala u bë njeri.

E erdhi e banoi ndër ne.

Të falemi Mari...

Lutu për ne, o e shenjta Nënë e Hyjit.

Që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit.

Të lutemi.

 Hirin tënd, po të lutemi, o Zot,
dikoje në shpirtin tonë, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove

mishërimin e Birit tënd,

nëpër mundime e kryq të Tij na udhëheq në lavdinë e ringjalljes.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.

Amen.

Lavdi Atit… (3 herë)

Pushimin e pasosur…

Bekimi apostolik apo papnor

Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd.

Bekuar qoftë emri i Zotit.

Sot e përgjithmonë e jetës.

Ndihma jonë është në emër të Zotit.

Ai bëri qiellin e tokën. Ju bekoftë Zoti i Gjithpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjt.

Amen.