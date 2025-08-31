Kërko

Papa: jeta nuk është garë, Kisha duhet të jetë "palestër përvujtërie"

Gjatë Engjëllit të Tënzot, në Sheshin e Shën Pjetrit, Papa reflektoi mbi Ungjillin e ditës, shkëputur nga Luka, në të cilin Jezusi darkon me farizenjtë dhe vëren "se ka një garë për të zënë vendet më të mira". Ai e nxit Kishën të jetë "shtëpi ku jemi gjithmonë të mirëpritur, ku vendet nuk fitohen, ku duhet të njohim dinjitetin tonë si bija dhe bij të Perëndisë".

R.SH. / Vatikan

"Përvujtëria" është "liri nga vetvetja" dhe lind "kur Mbretëria e Zotit dhe drejtësia e Tij tërheqin vërtet vëmendjen tonë dhe ne mund të shohim shumë më përpara: jo në majë të gishtërinjve, por larg!". Nga dritarja e Pallatit Apostolik, në katekizmin  e Engjëllit të Tënzot, mbajtur sot, 31 gusht, Papa Leoni XIV na inkurajon të mësojmë nga Krishti  si të shërbejmë e si të shohim përtej vetes. Kjo thirrje për përvujtëri filloi me një reflektim mbi Ungjillin e ditës nga Luka Ungjilltar, ku Jezusi, duke darkuar me një nga prijësit e farizenjve, vëren "se ka një garë për të zënë vendet më të mira". E, më pas, "me një shëmbëlltyrë, përshkruan atë që sheh dhe i fton të reflektojnë ata, që ia ngulin sytë".

E Papa, në katekizmin e tij, i drejtohet, në veçanti, Kishës:

“Sot kërkojmë që Kisha të jetë palestër përvujtërie për të gjithë, domethënë, shtëpi ku jemi gjithmonë të mirëpritur, ku vendet nuk fitohen, ku Jezusi ende mund të flasë dhe të na mësojë përvujtërinë e tij, lirinë e tij”.

Të tronditemi nga Fjala e Krishtit

Duke u folur besimtarëve, Papa theksoi se të shkosh në Meshë të dielën "do të thotë t’ia lëmë Jezusit fjalën", sepse ai "bëhet me ëndje mysafiri ynë dhe mund të na përshkruajë ashtu siç na sheh". Papa na nxit, kështu, të "ndalemi e të reflektojmë" në mënyrë që "të mund të tronditemi nga një Fjalë, e cila vë në pikëpyetje përparësitë që pushtojnë zemrat tona: është përvojë lirie. Jezusi na thërret në liri". Kjo garë për të zënë vendet e larta të përshkruara në Ungjill "ndodh edhe sot, jo në familje, por në raste kur ia vlen 'të bëhemi të dukshëm'; të rrish së bashku shndërrohet në garë" – pohon Papa:

Është shumë e rëndësishme ta shohim veten, përmes syve të Tij: të rishqyrtojmë se si shpesh e reduktojmë jetën në garë, si bëhemi të çorganizuar për të fituar njohje, si e krahasojmë veten, pa nevojë, me njëri-tjetrin.

Dinjiteti dhe liria, që vjen nga Zoti

Leoni XIV e nënvizon "përvujtërinë" si fjalë kyçe të këtij Ungjilli, për të përshkruar lirinë. "Ata që e lartojnë veten në përgjithësi, duket se nuk kanë gjetur asgjë më interesante se vetja e, në fund të fundit, janë shumë të pasigurt për veten", theksoi Papa.

Por kush e kupton se është shumë i çmueshëm në sytë e Zotit, kush e ndjen thellësisht se është bir a bijë e Zotit, ka gjëra më të mëdha për të lartuar e edhe dinjitet që shkëlqen vetvetiu. Ai del në plan të parë, zë vendin e parë, pa mundim dhe pa strategji, kur, në vend që të përdorë situatat, mëson të shërbejë.

Të mësojmë të jemi mysafirë dhe të presim

Papa shpjegoi edhe se si Jezusi "u prit me njëfarë dyshimi" nga farizenjtë, të cilët ishin "interpretues rigorozë të traditës". Pavarësisht nga kjo, "takimi ndodh, sepse Jezusi është vërtet i afërt e nuk mbetet jashtë situatës", duke u bërë "mysafir i vërtetë, me respekt e vërtetësi. E duke hequr dorë nga ato sjellje të mira, që janë thjesht formalitete”.  

Kur ke mysafirë zgjeron hapësirën e zemrës, e të jesh mysafir, kërkon përvujtërinë për të hyrë në botën e tjetrit. Kultura e takimit ushqehet nga këto gjeste, që na afrojnë.

31 gusht 2025, 13:17

Engjëlli i Tënzot është lutje që thuhet për kujtim të Misterit të përhershëm të Mishërimit, tri herë në ditë: në orën 6 të mëngjesit, në mesditë e në mbrëmje, rreth orës 18, çast në të cilin dëgjohet tingëllimi i këmbanës së Engjëllit. Emri Engjëlli i Tënzot rrjedh nga  fjala e parë e lutjes – Engjëlli i Tënzot iu fal Zojës Mari – i cili ka të bëjë me leximin e shkurtër të tre teksteve të thjeshta,  që i kushtohen Mishërimit të Jezu Krishtit dhe thënies së tri FalemiMrive. Këtë lutje e thotë Papa në Sheshin e Shën Pjetrit, në mesditën e së dielës dhe në Solemnitete. Para se të thotë lutjen e Engjëllit, Papa u mban besimtarëve një fjalim të shkurtër, duke e marrë shtytjen nga Leximet e ditës dhe përshëndet shtegtarët. Nga Pashkët, deri në Rrëshajë, në vend të lutjes së Engjëllit të Tënzot, thuhet lutja e Mbretëreshës Qiellore, lutje  në kujtim të Ngjalljes së Jezu Krishtit, në përfundim të së cilës shqiptohet tri herë rresht Lumni Atit.

Engjëlli i Tënzot/Mbretëresha Qiellore e fundit

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Engjëlli i Zotit

iu fal Zojës Mari.

E ajo u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt.

Të falemi Mari...

Ja shërbëtorja e Hyjit.

U bëftë mbi mua si është fjala jote.

Të falemi Mari...

E Fjala u bë njeri.

E erdhi e banoi ndër ne.

Të falemi Mari...

Lutu për ne, o e shenjta Nënë e Hyjit.

Që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit.

Të lutemi.

 Hirin tënd, po të lutemi, o Zot,
dikoje në shpirtin tonë, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove

mishërimin e Birit tënd,

nëpër mundime e kryq të Tij na udhëheq në lavdinë e ringjalljes.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.

Amen.

Lavdi Atit… (3 herë)

Pushimin e pasosur…

Bekimi apostolik apo papnor

Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd.

Bekuar qoftë emri i Zotit.

Sot e përgjithmonë e jetës.

Ndihma jonë është në emër të Zotit.

Ai bëri qiellin e tokën. Ju bekoftë Zoti i Gjithpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjt.

Amen.