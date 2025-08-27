Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
2025.08.27 Udienza Generale
Il Papa, supplico tutela civili, no a spostamenti forzati
Papa

Papa falënderon besimtarët e Shën Pjetrit për praninë dhe durimin

Në përfundim të audiencës së përgjithshme në Sallën Pali VI, Papa Leoni XIV u zhvendos në Bazilikën e Shën Pjetrit, përplot me besimtarë.

R.SH. / Vatikan

Në përfundim të audiencës së përgjithshme në Sallën Pali VI, Papa Leoni XIV u zhvendos në Bazilikën e Shën Pjetrit, edhe ajo përplot me besimtarë, që kishin ndjekur katekizmin në ekrane gjigante.

"Ju falënderoj për praninë tuaj dhe për durimin tuaj, që është  shenjë e pranisë së Shpirtit të Zotit ndërmjet nesh", u tha Papa.

Duke kaluar sheshin që ndan Sallën nga Bazilika e Vatikanit, Papa Leoni përshëndeti grupe besimtarësh, që nuk kishin gjetur vend as në ndërtesën e projektuar nga Pierluigi Nervi dhe as në Shën Pjetër.

Ndërsa përshëndeste çiftet e reja në Sallë, Papa u ndal për të folur përzemërsisht me një prift katolik lindor (të veshur me veshje klerikale), i cili i paraqiti edhe gruan e fëmijët.

Më pas, duke kaluar sheshin që ndan sallën nga Bazilika e Vatikanit, Papa Leoni përshëndeti grupe besimtarësh që nuk kishin gjetur vend as në ndërtesën e projektuar nga Pierluigi Nervi dhe as në Shën Pjetër. Më shumë se 15,000 njerëz morën pjesë në takimin e sotëm, pa e  pasur fare parasysh vapën.

27 gusht 2025, 16:36

Agjenda e Papës
Engjëlli i Tënzot
Engjëlli i Tënzot
Audienca papnore
Audienca papnore
Kontributi yt për një mision të madh Kontributi yt për një mision të madh