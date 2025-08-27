Papa falënderon besimtarët e Shën Pjetrit për praninë dhe durimin
Në përfundim të audiencës së përgjithshme në Sallën Pali VI, Papa Leoni XIV u zhvendos në Bazilikën e Shën Pjetrit, edhe ajo përplot me besimtarë, që kishin ndjekur katekizmin në ekrane gjigante.
"Ju falënderoj për praninë tuaj dhe për durimin tuaj, që është shenjë e pranisë së Shpirtit të Zotit ndërmjet nesh", u tha Papa.
Ndërsa përshëndeste çiftet e reja në Sallë, Papa u ndal për të folur përzemërsisht me një prift katolik lindor (të veshur me veshje klerikale), i cili i paraqiti edhe gruan e fëmijët.
Më pas, duke kaluar sheshin që ndan sallën nga Bazilika e Vatikanit, Papa Leoni përshëndeti grupe besimtarësh që nuk kishin gjetur vend as në ndërtesën e projektuar nga Pierluigi Nervi dhe as në Shën Pjetër. Më shumë se 15,000 njerëz morën pjesë në takimin e sotëm, pa e pasur fare parasysh vapën.