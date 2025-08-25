Papa: besime të ndryshme që dialogojnë, të jenë model harmonie për shoqërinë
R.SH. - Vatikan
Nëntë mijë km. Kaq përshkoi jezuiti 29-vjeçar Atë Andrius Rudamina nga vendlindja e tij, Lituania, deri në Goa, Indi, së bashku me 11 bashkëvëllezër portugezë jezuitë. Është 22 gushti i vitit 1625 dhe kjo është hera e parë që një bir i Shën Injacit të Lojolës shkel në nënkontinentin e madh indian. Ai do të qëndrojë atje vetëm disa muaj, aq sa mjaftoi për t'u vlerësuar për vëmendjen dhe solidaritetin e tij ndaj të varfërve dhe të sëmurëve.
Një pjesë e historisë së Kishës që kremtohet me të gjitha nderimet, 400 vjet pas asaj ngjarjeje, në Katedralen e Old Goa, shoqëruar me bekimin e Leonit XIV.
Trashëgimia e dialogut dhe integrimit kulturor
Në një telegram të nënshkruar nga Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin dhe drejtuar kardinalit kryeipeshkvit të Goas dhe Damão, Sebastião do Rosário Ferrão, Papa Leoni XIV kujton dëshminë e Atë Rudamina, “feja e fortë katolike e të cilit – shkruan ai – është e dukshme edhe sot në Lituani” dhe prej të cilit mbetet “e jashtëzakonshme” “trashëgimia e dialogut dhe integrimit kulturor”.
Nëse babai i rregulltarit Atë Rudamina, një fisnik nga një fshat afër Vilniusit, do të kishte dashur ta bënte Andriusin një burrë shteti të shkëlqyer, zgjedhja për t'iu kushtuar Zotit i dha Kishës një dëshmitar, pohon Papa, nga i cili mësojmë “durimin” dhe “mprehtësinë” e treguar në përhapjen e fjalës së Krishtit, së bashku me shpresën se “bujaria dhe guximi i tij i jashtëzakonshëm” do të inkurajojë “shumë të tjerë që edhe në kohën tonë t'i përgjigjen me të njëjtën durim dhe mprehtësi detyrës së ungjillëzimit”.
Leoni XIV përfundon mesazhin duke i ftuar të krishterët e Goas, “sidomos në këtë vit jubilar të përqendruar te shpresa”, të promovojnë “një dialog si ekumenik ashtu edhe ndërfetar që mund t'i shërbejë gjithë shoqërisë si model i harmonisë vëllazërore, pajtimit dhe harmonisë”.