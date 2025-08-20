Papa: 22 gusht ditë agjërimi dhe lutjeje për paqen
R.SH. / Vatikan
"Ndërsa toka jonë vazhdon të plagoset nga luftërat në Tokën e Shenjtë, në Ukrainë dhe në shumë rajone të tjera të botës, ftoj të gjithë besimtarët të jetojnë ditën e 22 gushtit në agjërim dhe lutje, duke iu lutur Zotit që të na japë paqe dhe drejtësi, dhe që të thajë lotët e atyre që vuajnë për shkak të konflikteve të armatosura në vazhdim". Kështu tha Papa Leoni XIV gjatë audiencës sësotme të përgjithshme mbajtur në Sallën Pali VI, në Vatikan, në lidhje me kremtimet, të premten e ardhshme, në ditën e kujtimit liturgjik të së Lumes Mari Virgjër Mbretëreshë, e cila thirret edhe Mbretëresha e Paqes.
Festa e së Lumes Mari Virgjër me titullin "Mbretëreshë" që përkon me atë të Krishtit Mbret, u themelua nga Piu XII në vitin 1955, megjithëse origjina dhe devocioni i saj janë të lashtë. Para reformimit të kalendarit liturgjik, kremtohej më 31 maj, si kurorëzim i devocionit të veçantë marian në muajin që i kushtohet Zojës së Bekuar. Ndërsa 22 gushti i takonte Zemrës së Papërlyer të Marisë. Pikërisht në këtë datë u caktua festa e Marisë Mbretëreshë, për t’i afruar pushtetin mbretëror të Virgjërës me lumturimin e saj përmes Ngjitjes në Qiell.
Maria është mbretëreshë, sepse është Nëna e Krishtit, Mbret. Është mbretëreshë, sepse shkëlqen mbi të gjitha krijesat në shenjtëri. E kësaj mbretëreshe i falen kombet e popujt, poetët e artistët e të gjitha kohëve, e edhe poeti anonim shqiptar, që i këndon:
“T’ falem, Mbretëreshë, e bukura!
Mbi krye tand ndritë kunora,
Që e popujve edhe e kombeve
Desht me vendue dora,
Kah n’ ahte t’ njëmijë zemrave,
Toka ty t’ thotë se t’ don!”.