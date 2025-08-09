Një Shën Augustin për Papën, nga Muzetë e Vatikanit
R.SH. / Vatikan
Piktura "Shën Augustini dhe një Engjëll", dhuruar Leonit XIV javën e kaluar nga një delegacion i vogël i Muzeve të Vatikanit, do të vendoset në studion e Atit të Shenjtë Prevost, ngjitur me Sallën e vogël pranë Sallës Palit VI.
Papa dhe Muzetë e Vatikanit
Çast veçanërisht prekës për të pranishmit - pohoi drejtoresha e Muzeve të Vatikanit, Barbara Jatta për mediat e Vatikanit - Ishte takimi i parë, më intim me Papën, vërtet ditë feste dhe mundësi për të vënë punën tonë kërkimore e restauruese, misionin tonë, në shërbim të ungjillëzimit. E ftuam ngrohtësisht t’i vizitojë Muzetë e Vatikanit.
Një homazh për Rafaelin
"Ati i Shenjtë dukej tejet i vëmendshëm. E kuptova se i pëlqente shumë piktura", vazhdoi drejtoresha. Kanavaca është vepër e një piktori anonim, me sa duket, shumë aktiv në shekullin e 18-të, por mbi të gjitha, flet vetë për praninë e Rafaelit në qendër të të gjitha epokave të ndryshme të historisë së artit. Si në figurën e Augustinit, ashtu edhe në atë të engjëllit të vogël, që mban një libër në të majtën e tij, lexohen dy citate të sakta. Janë marrë nga dy figura të afreskut të famshëm "Diskutimi i Sakramentit të Bekuar", pikturuar nga artisti Urbinian në vitin 1509 në Stanza della Segnatura, në murin përballë "Shkollës së Athinës".
Një Vepër Agustiniane
Meqenëse artisti i kësaj pikture u përqendrua posaçërisht te autori i "Rrëfimeve", vazhdon Barbara Jatta, "është shumë e mundshme që patronazhi të ishte i një augustiniani. Vepra, në shkallë të gjerë, është augustiniane, në kuptimin më të gjerë të termit".
Restaurimi
Më parë ishte pjesë e koleksionit të Vatikanit dhe "nuk ishte në gjendje të mirë". Për disa javë, iu besua kujdesit të mjeshtres Laura Baldelli, e Laboratorit të Muzeve të Vatikanit për Restaurimin e Pikturave dhe Materialeve prej Druri, i drejtuar deri muajin e kaluar nga Francesca Persegati, tani nga Paolo Violini.
"Kur Regjenti i Prefekturës së Familjes Papnore, Atë Leonardo Sapienza, më krijoi idenë e zgjedhjes së një Shën Augustini për Atin e Shenjtë, së bashku me Alessandra Rodolfon e artit të shekujve 17-18, kjo pikturë më erdhi menjëherë në mendje".
Audienca
"Ne ia shpjeguam veprën Papës, duke i dhënë edhe një skedë për ta ndihmuar ta kontekstualizonte. Ai dukej shumë i vëmendshëm ndaj profesionistëve të ndryshëm që ia paraqitën" - shton Barbara Jatta, duke përshkruar takimin: "Shpresojmë të mos e mbingarkojmë, sepse folëm tepër dhe audienca zgjati më shumë se pritej".
Delegacioni i Muzeve të Vatikanit, e drejtuar nga Motra Raffaella Petrini, Presidente e Guvernatoratit të Shtetit të Qytetit të Vatikanit, përbëhej nga personat e përmendur më sipër, së bashku me Giandomenico Spinola-n, Zëvendësdrejtor Artistik-Shkencor i Muzeve të Vatikanit; Alberto Albanesin, Zëvendësdrejtor i Menaxhimit-Administrativ dhe Imzot Terence Hogan, Koordinator i Zyrës për Marrëdhëniet me Mbrojtësit e Arteve, në Muzetë e Vatikanit.