Papa Sinodit të Kishës Valdeze: të bashkëpunojmë për dinjitetin njerëzor, drejtësinë dhe paqen
R.SH. / Vatikan
Nëpërmjet Sekretarit të Shtetit të Vatikanit, Kardinalit Parolin, Papa Leoni XIV i dërgoi përshëndetjet e tij Sinodit të Kishës Valdeze, i cili u hap dje, më 23 gusht, në Torre Pellice (Torino). Ati i Shenjtë Prevost shprehu besimin për "bashkimin e plotë" të të krishterëve, temë veçanërisht e dashur për Leonin XIV, të cilën deshi ta pohojë edhe në moton e tij: "In Illo uno unum".
Të krishterët të bashkëpunojnë për dinjitetin njerëzor, drejtësinë dhe paqen
“Përshëndetje të përzemërt dhe vëllazërore, u drejtoi Papa, të gjithë atyre që marrin pjesë në sinodin valdeziano-metodist, duke i siguruar për kujtimin e zjarrtë në lutje, në mënyrë që të gjithë të krishterët të ecin me sinqeritet zemre drejt bashkimit të plotë, për të dëshmuar Jezu Krishtin dhe Ungjillin e tij, duke bashkëpunuar në shërbim të njerëzimit, veçanërisht në mbrojtjen e dinjitetit të personit njerëzor, në nxitjen e drejtësisë dhe të paqes dhe në dhënien e përgjigjeve të përbashkëta ndaj vuajtjeve që prekin më të ligshtit”.
Pastori Ciaccio: Zoti nuk thërret për të mposhtur të tjerët, por për t'i shërbyer dhe dashur ata.
I përbërë nga deputetë të Kishave lokale, nga një numër barinjsh dhe bareshash ekuivalente dhe nga përgjegjës të sektorëve të veçantë të veprimtarisë, Sinodi Valdes mblidhet çdo vit në Luginat Valdese, i inauguruar nga një shërbesë gjatë së cilës ministrat e ardhshëm, në fund të studimeve të tyre dhe pas një provimi publik, angazhohen të shërbejnë në Kishë dhe shugurohen me vendosjen e duarve nga të gjithë anëtarët e kuvendit. Punimet zhvillohen sipas një modeli krahasimi kuvendor, me vetëdijen se veprimi i Shpirtit udhëheq vendimet e përbashkëta.
Dje, predikimi hapës së Sinodit u mbajt nga pastori Peter Ciaccio, i cili theksoi "detyrën e vështirë të Kishave tona: të flasim për Zotin; të flasim për marrëdhënien që kemi me Zotin dhe implikimet e saj; të flasim për faktin se Zoti na ka gjetur, na ka thirrur dhe jo si justifikim për të mposhtur të tjerët - theksoi ai -, por si themel për të shërbyer dhe dashur të tjerët, për të mbështetur dhe mbrojtur të fundit".