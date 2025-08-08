Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
Pas meshës në kishën e Shën Pankracit në Albano (arkiv) Pas meshës në kishën e Shën Pankracit në Albano (arkiv)
Papa

Më 17 gusht Papa do të kremtojë Meshën në Albano me të varfrit që ndihmohen nga dioqeza

Prefektura e Shtëpisë Papnore njofton se Leoni XIV të dielën e ardhshme do të jetë në Shenjtëroren Santa Maria della Rotonda, në qytetin e Lacios. Engjëllin e së dielës do ta kremtojë në Castel Gandolfo

R.SH. - Vatikan

Një deklaratë nga Prefektura e Shtëpisë Papnore njofton se të dielën, më 17 gusht, në orën 9:30, Leoni XIV do të shkojë në Shenjtëroren e Santa Maria della Rotonda, në Albano, për të kremtuar Meshën Shenjte me të varfrit e ndihmuar nga dioqeza dhe me punonjës nga Karitasi dioqezan.

Engjëllin e së dielës do ta kremtojë në orën 12:00 të drekës, në Piazza della Libertà të Castel Gandolfo-s.

Kujtojmë se Papa e kremtoi Meshën në qytetin e Lacios edhe më 20 korrik, gjatë pushimeve të tij verore.

08 gusht 2025, 10:52

Agjenda e Papës
Engjëlli i Tënzot
Engjëlli i Tënzot
Audienca papnore
Audienca papnore
Kontributi yt për një mision të madh Kontributi yt për një mision të madh