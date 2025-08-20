Papa Kongresit të Teologjisë Morale në Kolumbi: frymëzohuni nga Shën Alfons Maria de Liguori
R.SH. / Vatikan
T'i përballojmë sfidat dhe konfliktet aktuale, duke ndjekur shembullin e shenjtorëve si shën Alfonsi Maria de' Liguori, “i cili arriti të gjente një sintezë të ekuilibruar ndërmjet kërkesave të ligjit të Zotit dhe dinamikës së ndërgjegjes e lirisë së njeriut”, duke marrë “një qëndrim bamirës, kuptimplotë dhe të durueshëm” e duke u bërë kështu “një shenjë e dukshme e mëshirës së pamasë të Zotit”. Kjo është ftesa që Leoni XIV bën në një telegram dërguar organizatorëve dhe pjesëmarrësve të Kongresit të XVII Ndërkombëtar të Teologjisë Morale, që po mbahet në Bogota, Kolumbi, nga 20 deri më 21 gusht.
I organizuar nga Fundación Universitaria San Alfonso, në bashkëpunim me Institutin Papnor Akademia Alfonsiana dhe Fondacionin Déjame Nacer, konferenca reflekton mbi temën “Etika në shekullin XXI: ndryshime dhe konflikte në shoqëri, në gjini, në AI dhe në ekologjinë integrale”. Në telegramin, e nënshkruar nga Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dhe drejtuar rektorit të Fondacionit Universitar San Alfonso, Atë Oscar Báez Pinto, Papa Leoni XIV shpreson gjithashtu se “këto ditë do të jenë një rast i volitshëm për të reflektuar mbi sfidat, ndryshimet dhe konfliktet aktuale në dritën e zbulesës hyjnore, e cila gjen plotësinë e saj në Jezu Krishtin”. Duke këkruar, në fundi mbrojtjen qiellore të Virgjërës Mari, Papa u jep të gjithë pjesëmarrësve dhe familjeve e të dashurve të tyre bekimin apostolik.