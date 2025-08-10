Kërko

ALshqip
Papa Leoni XIV
2025.08.10 Angelus
Papa

Leoni XIV: jeta nuk është një objekt konsumi, por dhuratë për të mirën e të tjerëve

Gjatë lutjes së Engjëllit të Tënzot, sot, e diel, 10 gusht, Papa Leoni XIV kujtoi mënyrën më fitimprurëse për ta investuar jetën tonë: mos e trajtoni si "objekt konsumi", por si "kapital për t'u investuar". Në përfundim ftoi "të mos humbasë asnjë mundësi për të dashur: në familje, në famulli, në shkollë dhe në vendin e punës".

R.SH. / Vatikan

“Veprat e mëshirës janë banka më e sigurt dhe më fitimprurëse. Asaj mund t'ia besojmë thesarin e jetës sonë, sepse atje, siç na mëson Ungjilli, me dy qindarka edhe një vejushë e varfër bëhet më e pasura në botë”. Me këto fjalë, Papa Leoni XIV komentoi Ungjillin e sotëm, të dielës së 19të gjatë vitit kishtar, e diel, para lutjes së Engjëllit të Tënzot, duke theksuar ftesën e Jezusit për të reflektuar "mbi mënyrën më të mirë të investimit", "thesarin e jetës sonë".

Krishti, i cili në fragmentin e Ungjillit nga Luka (Lk 12, 32-48) është në rrugën për në Jeruzalem, "ku mbi kryq do të dhurojë veten për shëlbimin tonë", na nxit të jetojmë të njëjtën jetë që jetoi ai: "Shitni atë që keni dhe jepeni lëmoshë". "Dhuratat që na dha Zoti ", shpjegoi Papa, duhet të "përdoren bujarisht edhe për të mirën e të tjerëve" e jo të mbahen vetëm "për veten tonë". "Bëhet fjalë  -sqaroi Leoni XIV - jo vetëm për ndarjen e gjërave tona materiale, por edhe për të vënë në lojë aftësitë tona, kohën tonë, dashurinë tonë, praninë tonë, empatinë tonë".

Të dhurohemi në marrëdhënie

Dhurata e vetvetes për të tjerët... Është pikërisht kjo që na bën një të mirë unike, të paçmuar, një kapital të gjallë në planet e Zotit. Anasjelltas, mosinvestimi i jetës sonë rrezikon ta "thajmë" dhe ta "zhvlerësojmë atë", duke e shndërruar në "objekt konsumi". "Dhurata e Zotit që jemi", argumentoi Papa, duhet të shpenzohet në liri dhe në marrëdhënie "për t'u realizuar dhe për t’u shprehur".

Çmimi i jetës së pasosur

Pasuria që krijohet në këtë proces dhurimi të vetvetes ka të njëjtin efekt shumëfishues, si investimi i vogël i "vejushës së varfër" e cila, duke dhuruar vetëm "dy qindarkat" që kishte pas shpirtit, në thesarin e Tempullit - arrin të fitojë gjithçka. "Do të ishte i kënaqur ndokush nëse nga një kile bronzi do të mund të merrte një kile argjendi, ose nga një kile argjendi, një kile ari" - tha Papa, duke cituar Predikimin e 390-të të Shën Augustinit - por nga ajo që jepet, merret diçka vërtet e ndryshme: jo ari as argjendi, por jeta e pasosur".

Mos i humbisni rastet për të dashur

Nëse, nga njëra anë, çmimi në lojë është kaq i lartë, e nëse, nga ana tjetër, rreziku i zhvlerësimit është kaq real, atëherë, paralajmëroi Papa Prevost, duhet të jemi të kujdesshëm "të mos humbasim asnjë mundësi për të dashur", "në familje, në famulli, në shkollë dhe në vendin e punës, kudo që jemi". "Kjo është vigjilenca që Jezusi kërkon prej nesh - përfundoi Leoni XIV - të mësohemi për të qenë të vëmendshëm, të gatshëm dhe të ndjeshëm ndaj njëri-tjetrit, ashtu siç është Ai me ne, në çdo çast".

Në përfundim të lutjes së Engjëllit të Zotit, Papa Leoni XIV ia besoi Marisë, Yllit të Mëngjesit, dëshirën dhe angazhimin tonë për vigjilencë:

Na ndihmoftë të jemi, në një botë me kaq kaq shumë përçarje, 'roje' të mëshirës dhe të paqes, siç na mësoi Shën Gjon Pali II dhe siç e treguan në mënyrë kaq të hijshme, të rinjtë e ardhur në Romë për Jubileun.

10 gusht 2025, 13:49

Engjëlli i Tënzot është lutje që thuhet për kujtim të Misterit të përhershëm të Mishërimit, tri herë në ditë: në orën 6 të mëngjesit, në mesditë e në mbrëmje, rreth orës 18, çast në të cilin dëgjohet tingëllimi i këmbanës së Engjëllit. Emri Engjëlli i Tënzot rrjedh nga  fjala e parë e lutjes – Engjëlli i Tënzot iu fal Zojës Mari – i cili ka të bëjë me leximin e shkurtër të tre teksteve të thjeshta,  që i kushtohen Mishërimit të Jezu Krishtit dhe thënies së tri FalemiMrive. Këtë lutje e thotë Papa në Sheshin e Shën Pjetrit, në mesditën e së dielës dhe në Solemnitete. Para se të thotë lutjen e Engjëllit, Papa u mban besimtarëve një fjalim të shkurtër, duke e marrë shtytjen nga Leximet e ditës dhe përshëndet shtegtarët. Nga Pashkët, deri në Rrëshajë, në vend të lutjes së Engjëllit të Tënzot, thuhet lutja e Mbretëreshës Qiellore, lutje  në kujtim të Ngjalljes së Jezu Krishtit, në përfundim të së cilës shqiptohet tri herë rresht Lumni Atit.

Lutu me Papën

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Engjëlli i Zotit

Engjëlli i Zotit

iu fal Zojës Mari.

E ajo u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt.

Të falemi Mari...

Ja shërbëtorja e Hyjit.

U bëftë mbi mua si është fjala jote.

Të falemi Mari...

E Fjala u bë njeri.

E erdhi e banoi ndër ne.

Të falemi Mari...

Lutu për ne, o e shenjta Nënë e Hyjit.

Që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit.

Të lutemi.

 Hirin tënd, po të lutemi, o Zot,
dikoje në shpirtin tonë, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove

mishërimin e Birit tënd,

nëpër mundime e kryq të Tij na udhëheq në lavdinë e ringjalljes.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.

Amen.

Lavdi Atit… (3 herë)

Pushimin e pasosur…

Bekimi apostolik apo papnor

Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd.

Bekuar qoftë emri i Zotit.

Sot e përgjithmonë e jetës.

Ndihma jonë është në emër të Zotit.

Ai bëri qiellin e tokën. Ju bekoftë Zoti i Gjithpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjt.

Amen.