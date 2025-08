Leoni XIV- Kishës në Afrikë: të nxitet uniteti ndërmjet përçarjeve të shoqërisë

Në një mesazh nënshkruar nga Sekretari i Shtetit Pietro Parolin, drejtuar Kardinalit Ambongo, Papa u drejtohet pjesëmarrësve në Asamblenë e 20-të të Përgjithshme të SECAM, që vijon nga 28 korriku në Kigali të Ruandës, dhe u bën thirrje Kishave lokale të jenë "shenja të prekshme shprese" për të gjithë

R.SH. - Vatikan

Duhet të jeni "shenja të prekshme shprese" dhe të nxisni "unitetin, veçanërisht në ato pjesë të shoqërisë, që vuajnë nga përçarjet dhe polarizimi". Kjo është ftesa e Papës Leoni XIV drejtuar ipeshkvijve të Afrikës, mbledhur në Kigali të Ruandës, deri më 4 gusht, për Asamblenë e 20-të Plenare të SECAM (Simpoziumi i Konferencave Episkopale të Afrikës dhe Madagaskarit). Në një mesazh, nënshkruar nga Sekretari i Shtetit, Kardinali Pietro Parolin, drejtuar Kardinalit Fridolin Ambongo Besungu, Kryeipeshkëv i Kinshasës dhe Kryetar i SECAM, Papa u dërgon përshëndetje dhe mbështetje atyre që janë të angazhuar në punën me temën "Krishti, gurrë shprese, pajtimi e paqeje". Papa shpreson se takimi do të jetë "përvojë intensive e dashurisë së Zotit" në mënyrë që të "zgjojë në zemra shpresën e sigurt të shpëtimit nga Krishti". Pastaj nxit punën për unitet, që Kishat lokale të jenë shenja gjithnjë e më konkrete të shpresës "për të gjithë njerëzit". Virgjërës Mari, "Nënës së Shpresës", Leoni XIV ia beson të gjitha "projektet e ardhshme" të Kishës në Afrikë.

Punimet

Asambleja e 20-të Plenare e SECAM filloi më 28 korrik, e do të përfundojë nesër, e hënë, 4 gusht. Do të marrë pjesë edhe Kardinali Michael Czerny, Prefekt i Dikasterit për Promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Të pranishëm, më se 200 delegatë: 13 kardinaj, 85 ipeshkvij, 72 priftërinj dhe dhjetra besimtarë fetarë e laikë, burra e gra. Takimi u hap nga Kardinali Ambongo, me një thirrje të fuqishme për t'i dhënë fund dhunës, persekutimit dhe konfliktit të armatosur në shumë vise të botës, në emër të paqes në zonat e Afrikës së dërmuar nga lufta, varfëria, zhvendosja e detyruar dhe krizat ekologjike.