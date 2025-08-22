Kërko

Vajtimi i një gruaje palestineze në Gaza (AFP ose licensues) Vajtimi i një gruaje palestineze në Gaza (AFP ose licensues)
Leoni XIV: jo logjikave të hakmarrjes, zemrat të çlirohen nga urrejtja

Në një postim në platformën sociale @Pontifex, Papa ripohon ftesën për ditën e sotme të lutjes dhe agjërimit për paqen: "Të mbizotërojë vizioni i përgjithshëm i frymëzuar nga e mira e përbashkët". Aderim i gjerë i episkopatave dhe komuniteteve kishtare të botës ndaj thirrjes së Papës, përveç Lindjes së Mesme dhe Evropës, janë mbi 56 konfliktet shumë ose më pak "të harruara" që shkaktojnë vdekje dhe vuajtje mes popullatave.

R.SH. - Vatikan

Bota është "e plagosur nga luftëra të vazhdueshme", të paktën 56 konflikte, sipas portalit të pavarur Acled (Armed Conflict Location and Event Data Project). Nga konfliktet më të nxehta, si Gaza, Ukraina dhe Sudani, te ato më pak të njohura që shpesh përfshijnë edhe aktorë jo-shtetërorë, deri te luftërat "e ngrira" që mbeten të pazgjidhura, por rrezikojnë gjithmonë të rindizen, siç ndodhi kohët e fundit me mosmarrëveshjen kufitare midis Tajlandës dhe Kamboxhias, ose atë midis Pakistanit dhe Indisë në Kashmir.

Është përballë këtij skenari, të kujtuar disa herë në thirrjet e tij, që të mërkurën e kaluar, në fund të audiencës së përgjithshme, Leoni XIV vendosi t'i kushtojë ditën e sotme, 22 gusht – në të cilën Kisha kremton festën e së Lumes Mari Virgjër Mbretëreshë – lutjes dhe agjërimit për paqen. Në veçanti, në postimin e publikuar sot paradite në platformën sociale @Pontifex, Leoni XIV shpreson që "zemrat të çlirohen nga urrejtja", që "të dalim nga logjikat e ndarjes, përçarjes dhe hakmarrjes e të mbizotërojë vizioni i përgjithshëm i frymëzuar nga e mira e përbashkët".

Urgjenca e paqes

Në nivelin ndërkombëtar, praktikisht të gjitha Konferencat Episkopale dhe dioqezat individuale i janë bashkuar ftesës së Leonit XIV. Duke filluar nga Konferenca Episkopale e Shqipërisë, me presidentin imzot Gjergj Meta, i cili menjëherë ftoiorganizmat e Kishës katolike në Shqipëri që të "intensifikohet lutja për një paqe të çarmatosur dhe çarmatosëse".

22 gusht 2025, 13:58

