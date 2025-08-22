Leoni XIV: jo logjikave të hakmarrjes, zemrat të çlirohen nga urrejtja
R.SH. - Vatikan
Bota është "e plagosur nga luftëra të vazhdueshme", të paktën 56 konflikte, sipas portalit të pavarur Acled (Armed Conflict Location and Event Data Project). Nga konfliktet më të nxehta, si Gaza, Ukraina dhe Sudani, te ato më pak të njohura që shpesh përfshijnë edhe aktorë jo-shtetërorë, deri te luftërat "e ngrira" që mbeten të pazgjidhura, por rrezikojnë gjithmonë të rindizen, siç ndodhi kohët e fundit me mosmarrëveshjen kufitare midis Tajlandës dhe Kamboxhias, ose atë midis Pakistanit dhe Indisë në Kashmir.
Është përballë këtij skenari, të kujtuar disa herë në thirrjet e tij, që të mërkurën e kaluar, në fund të audiencës së përgjithshme, Leoni XIV vendosi t'i kushtojë ditën e sotme, 22 gusht – në të cilën Kisha kremton festën e së Lumes Mari Virgjër Mbretëreshë – lutjes dhe agjërimit për paqen. Në veçanti, në postimin e publikuar sot paradite në platformën sociale @Pontifex, Leoni XIV shpreson që "zemrat të çlirohen nga urrejtja", që "të dalim nga logjikat e ndarjes, përçarjes dhe hakmarrjes e të mbizotërojë vizioni i përgjithshëm i frymëzuar nga e mira e përbashkët".
Urgjenca e paqes
Në nivelin ndërkombëtar, praktikisht të gjitha Konferencat Episkopale dhe dioqezat individuale i janë bashkuar ftesës së Leonit XIV. Duke filluar nga Konferenca Episkopale e Shqipërisë, me presidentin imzot Gjergj Meta, i cili menjëherë ftoiorganizmat e Kishës katolike në Shqipëri që të "intensifikohet lutja për një paqe të çarmatosur dhe çarmatosëse".