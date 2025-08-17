Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
Papa Leoni XIV përshëndet të ftuarit para drekës në "Borgo Laudato Si'", në kopshtet e rezidencës papnore në Castel Gandolfo Papa Leoni XIV përshëndet të ftuarit para drekës në "Borgo Laudato Si'", në kopshtet e rezidencës papnore në Castel Gandolfo
Papa

Leoni XIV: jemi krijesa më e bukur e Zotit që jeton në bashkësi

Fjalët e Papës para drekës me të varfrit ndihmuar nga Caritas Albano në Kopshtet e Vilave Papnore: të kujtojmë gjithmonë se secili prej nesh është figura e Zotit, "prani që e gjejmë në secilin". Thyerja e bukës së bashku është Mesha, "por është gjithashtu edhe ndarja e dhuratave që na i fali Zoti". Përshëndetjet nga Kardinali Baggio dhe Ipeshkvi i Albano Viva.

R.SH. / Vatikan

Mes bukurisë së natyrës dhe krijimit në Kopshtet e Vilave Papnore të Castel Gandolfos, nën belvederen e madhe të ngritur në Borgo Laudato Si', Papa Leoni XIV, në përshëndetjen e improvizuar, na kujton  "se krijesa më e bukur është ajo e krijuar në ngjashmëri, sipas figurës së Zotit, që jemi ne të gjithë".

Dhe secili prej nesh përfaqëson figurën e Zotit në këtë kuptim: e sa e rëndësishme është të kujtojmë gjithmonë se këtë prani të Zotit e gjejmë pikërisht në secilin prej nesh. E kështu, të mbledhur këtu këtë pasdite, në këtë drekë, është të jetosh së bashku me Zotin, në këtë bashkësi, në këtë vëllazëri.

Thyerja e bukës dhe ndarja e dhuratave të Zotit

Duke parë më shumë se njëqind të ftuar në drekë - të varfrit e ndihmuar nga Caritasi dioqezan i Albanos, banorët e strehimoreve lokale dhe shtëpive familjare, të pastrehët dhe përdoruesit e qendrave të dëgjimit - Papa kujtoi rëndësinë e ndarjes së "gjestit, kaq domethënës për të gjithë ne, që është thyerja e bukës, thyerja e bukës së bashku, gjesti me të cilin  njihet Jezu Krishtin ndërmjet të tijve".

E Meshë Shenjte, është gjithashtu edhe të jemi së bashku rreth tryezës, duke ndarë dhuratat që na i fali Zoti.

E, duke kërkuar bekimin e Zotit "mbi dhuratat që do të marrim" e mbi të gjithë ata "që punuan për të na sjellë këtë drekë" dhe që e kanë bërë të mundur këtë festë të bukur, Leoni XIV gjithashtu kërkoi nga Zoti:  "Na ndihmo të jetojmë gjithmonë të bashkuar në dashurinë Tënde".

17 gusht 2025, 15:18

Agjenda e Papës
Engjëlli i Tënzot
Engjëlli i Tënzot
Audienca papnore
Audienca papnore
Kontributi yt për një mision të madh Kontributi yt për një mision të madh