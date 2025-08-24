Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
2025.08.24 Angelus
++ Leone a Zelensky, prego Dio perch� tacciano le armi ++
VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS
Papa

Leoni XIV: feja është e vërtez kur bëhet kriter për zgjedhjet tona

Gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit, Leone XIV shpjegon nuk mjafton të kryesh "akte fetare, nëse nuk ta shndërrojnë zemrën". "Feja jonë është e vërtetë, kur na rrok gjithë jetën e bëhet kriter për zgjedhjet tona". Krishti "na deshi deri në atë pikë, sa të kalojë nëpër 'derën e ngushtë' të kryqit". T’i përngjash, ndonjëherë do të thotë edhe të bësh "zgjedhje të vështira e jopopullore, të luftosh kundër egoizmit tënd dhe ta shkrish veten për të tjerët".

R.SH. – Vatikan

Të përpiqesh të "hysh nga porta e ngushtë": ky është sugjerimi që Jezusi i ofron atij që e pyet "nëse janë pak ata që shpëtohen". Jezusi duket se na ofron një imazh tjetër të "Atit të dashurisë dhe mëshirës" me krahët gjithmonë të hapur "për të na mirëpritur", thotë Papa Gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit, kremtuar sot në sheshin Shën Pjetër, po në të vërtetë ajo e Krishtit është një paralajmërim për ata që mendojnë se janë të krishterë të përsosur dhe është gjithashtu edhe një thirrje për vështirësitë dhe sakrificat që duhen përballuar kur ndërmerret rruga ungjillore.

Zoti nuk dëshiron të na çkurajojë. Fjalët e tij, përkundrazi, shërbejnë sidomos për ta zgjuar hamendjen e atyre, që mendojnë se tashmë shpëtuan, atyre që e praktikojnë fenë dhe, për këtë arsye, ndihen tashmë në rregull. Në të vërtetë, ata s’e kanë kuptuar se nuk mjafton të kryesh akte fetare, nëse nuk na e shndërrojnë zemrën: Zoti nuk dëshiron adhurim të ndarë nga jeta dhe nuk i vlerëson flijimet e lutjet, nëse nuk na ndihmojnë ta jetojmë dashurinë për vëllezërit dhe motrat tona dhe ta praktikojmë drejtësinë.

Nuk mjafton ta shprehësh fenë me fjalë

Papa Leoni XIV shpjegoi se ata që nuk kanë dashuri të vërtetë për të afërmin, kur "paraqiten para Zotit duke u mburrur se kanë ngrënë e kanë pirë me Të dhe kanë dëgjuar mësimet e Tij, do ta dëgjojnë Atë duke u përgjigjur: 'Nuk e di nga jeni. Largohuni nga unë, ju të gjithë që bëni padrejtësi!'".

Ndërsa ndonjëherë ndodh që ne gjykojmë kë është larg fesë, Jezusi e vë në krizë "sigurinë e besimtarëve". Na thotë se nuk mjafton ta shpallësh fenë me fjalë, të hash dhe të pish me Krishtin duke kremtuar Eukaristinë, ose t’i njohësh mirë mësimet e krishtera. Feja jonë është e vërtetë, kur e rrok gjithë jetën tonë, kur bëhet kriter për zgjedhjet tona, kur na bën gra dhe burra që i kushtohen së mirës dhe rrezikohen në dashuri, ashtu siç bëri Jezusi.

"Dera e ngushtë" e kryqit

Ajo që Krishti zgjodhi, nuk ishte "rruga e lehtë drejt suksesit, e as drejt pushtetit", sqaron Papa. "Për të na shpëtuar, ai na deshi deri në atë pikë, sa të kalonte nëpër 'derën e ngushtë' të kryqit". Prandaj, Jezusi "është masa e besimit tonë", "dera nëpër të cilën duhet të kalojmë për të shpëtuar", e kjo, "duke jetuar dashurinë e tij dhe duke u bërë, me jetën tonë, punëtorë të drejtësisë e të paqes".

Jetë e re, kur ua hapim zemrën të tjerëve

Udha e krishterë të kërkon "udhë të vështira, jopopullore! Të kërkon të luftosh kundër egoizmit tënd dhe ta dhurosh veten për të tjerët", e edhe "të këmbëngulësh në të mirë" kur "duket se mbizotëron logjika e së keqes ".

Vetëm në këtë mënyrë, përfundoi Papa, "do të zbulojmë se jeta hapet para nesh në një mënyrë të re", "do të hyjmë në zemrën e gjerë të Zotit" e edhe "në gëzimin e festës së amshuar që Ai e përgatiti për ne".

Prej këndej, ftesa për t'iu lutur Marisë "që të na ndihmojë për të kaluar me guxim nëpër 'derën e ngushtë' të Ungjillit" dhe “për t’ia hapur me gëzim zemrat gjerësisë të dashurisë të Zotit".

24 gusht 2025, 12:45

Engjëlli i Tënzot është lutje që thuhet për kujtim të Misterit të përhershëm të Mishërimit, tri herë në ditë: në orën 6 të mëngjesit, në mesditë e në mbrëmje, rreth orës 18, çast në të cilin dëgjohet tingëllimi i këmbanës së Engjëllit. Emri Engjëlli i Tënzot rrjedh nga  fjala e parë e lutjes – Engjëlli i Tënzot iu fal Zojës Mari – i cili ka të bëjë me leximin e shkurtër të tre teksteve të thjeshta,  që i kushtohen Mishërimit të Jezu Krishtit dhe thënies së tri FalemiMrive. Këtë lutje e thotë Papa në Sheshin e Shën Pjetrit, në mesditën e së dielës dhe në Solemnitete. Para se të thotë lutjen e Engjëllit, Papa u mban besimtarëve një fjalim të shkurtër, duke e marrë shtytjen nga Leximet e ditës dhe përshëndet shtegtarët. Nga Pashkët, deri në Rrëshajë, në vend të lutjes së Engjëllit të Tënzot, thuhet lutja e Mbretëreshës Qiellore, lutje  në kujtim të Ngjalljes së Jezu Krishtit, në përfundim të së cilës shqiptohet tri herë rresht Lumni Atit.

Engjëlli i Tënzot/Mbretëresha Qiellore e fundit

Lexo gjithçka >

Lutu me Papën

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Engjëlli i Zotit

Engjëlli i Zotit

iu fal Zojës Mari.

E ajo u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt.

Të falemi Mari...

Ja shërbëtorja e Hyjit.

U bëftë mbi mua si është fjala jote.

Të falemi Mari...

E Fjala u bë njeri.

E erdhi e banoi ndër ne.

Të falemi Mari...

Lutu për ne, o e shenjta Nënë e Hyjit.

Që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit.

Të lutemi.

 Hirin tënd, po të lutemi, o Zot,
dikoje në shpirtin tonë, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove

mishërimin e Birit tënd,

nëpër mundime e kryq të Tij na udhëheq në lavdinë e ringjalljes.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.

Amen.

Lavdi Atit… (3 herë)

Pushimin e pasosur…

Bekimi apostolik apo papnor

Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd.

Bekuar qoftë emri i Zotit.

Sot e përgjithmonë e jetës.

Ndihma jonë është në emër të Zotit.

Ai bëri qiellin e tokën. Ju bekoftë Zoti i Gjithpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjt.

Amen.