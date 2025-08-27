Leoni XIV: paqe për Tokën e Shenjtë, ndihma humanitare për Gazën dhe ndalimi i zhvendosjeve
R.SH. / Vatikan
Në përfundim të audiencës së përgjithshme të së mërkurës, mbajtur sot paradite në Sallën Pali VI, në Vatikan, Papa Leoni XIV bëri përsëri thirrje për paqen në Tokën e Shenjtë. Thirrje e fortë, si për palët e përfshira, ashtu edhe për bashkësinë ndërkombëtare, “për t'i dhënë fund konfliktit, i cili shkaktoi aq shumë terror, shkatërrim dhe vdekje".
Respekt për të drejtat civile dhe humanitare
Leoni XIV kujtoi edhe pengjet e shumta izraelite, që mbahen ende nga pengmarrësit e tyre dhe vuajtjet e popullsisë palestineze, që nuk po merr ndihmë të mjaftueshme humanitare. "Lutem - tha Papa - që të gjitha pengjet të lirohen, të arrihet armëpushimi i përhershëm, të lehtësohet hyrja e sigurt e ndihmës humanitare dhe të respektohet plotësisht ligji humanitar, veçanërisht detyrimi për të mbrojtur civilët dhe ndalimet për ndëshkime kolektive, përdorimi pa dallim i forcës dhe zhvendosja me detyrim e popullatave".
Papa Leoni XIV, më pas, bashkoi zërin në thirrjen për paqe, publikuar dje nga dy Patriarkët e Jeruzalemit, Teofili III dhe Kardinali Pierbattista Pizzaballa.
"Marr pjesë në Deklaratën e Përbashkët të Patriarkëve Ortodoksë Grekë dhe Latinë të Jeruzalemit - deklaroi Papa Leo XIV - të cilët dje bënë thirrje për t'i dhënë fund kësaj spiraleje dhune, për t'i dhënë fund luftës dhe për t'i dhënë përparësi së mirës së përbashkët të të gjithë njerëzve”.
Thirrja e Patriarkëve të Jeruzalemit
Dje, në deklaratën e përbashkët, patriarkët kërkuan ndërhyrje paqësore nga vendet e tjera, për të ndaluar "mobilizimin masiv ushtarak" të Forcave Mbrojtëse të Izraelit (IDF) në Rripin e Gazës, për t'iu kthyer pengjet izraelite të rrëmbyera gjatë sulmeve të 7 tetorit familjeve të tyre dhe për të rivendosur, më në fund, paqen në rajon.
"I bëjmë thirrje bashkësisë ndërkombëtare, shkruhet në deklaratë, të veprojë për t'i dhënë fund kësaj lufte të pakuptimtë dhe shkatërrimtare si dhe për të siguruar që njerëzit e zhdukur dhe pengjet izraelite të mund të kthehen në shtëpi".
Lutje Mbretëreshës së Paqes
Në fund të thirrjes së tij, Papa i nxit të gjithë t’i luten "Marisë, Mbretëreshë e Paqes, gurrë ngushëllimi dhe shprese" në mënyrë që "ndërmjetësimi i saj të sjellë pajtim e paqe në atë tokë aq të dashur për të gjithë".