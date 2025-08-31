Kryeipeshkvi Gallagher, në Slloveni për Forumin Strategjik të Bledit
R.SH. / Vatikan
Që sot, 31 gusht, deri të martën, 2 shtator, Sekretari i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare, Kryeipeshkvi Paul Richard Gallagher, do të udhëtojë drejt Sllovenisë për të marrë pjesë në edicionin e 20-të të Forumit Strategjik të Bledit, në qytetin me të njëjtin emër.
I nisur në vitin 2006, Forumi Strategjik i Bledit është platformë takimi për të diskutuar çështje dhe sfida të politikës, sigurisë dhe zhvillimit, që prekin Evropën e botën, duke bashkuar pjesëmarrës me prejardhje të ndryshme. Tema e edicionit të këtij viti, "Një botë e arratisur", do të përqendrohet në mënyrën se si Evropa dhe Bashkimi Evropian do të mund të angazhohen dhe të ripërcaktojnë rolin e tyre për t’u bërë ball krizave dhe tensioneve të ndryshme gjeopolitike, ekonomike dhe klimatike, me të cilat përballet sot bota.