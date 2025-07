Shën Augustini në Campo Marzio, në rrugën e Bukurisë

Një thesar i çmuar përshpirtërie, arkitekture, pikture e skulpture. Bazilika e Shën Augustinit në Campo Marzio, në Romë, është përfshirë në shtigjet e Jubileut. Po e vizitojmë, së bashku me rektorin Atë Cormio: "Këtu arti është në shërbim të fesë".

R.SH. / Vatikan

Bukuria e krijimit, si dhe ajo e artit, janë shtigje që çojnë në bukurinë e Zotit. Atë Pasquale Cormio, rektor i Bazilikës së Sant'Agostino in Campo Marzio, në Romë, sugjeron këtë çelës për të lexuar bazilikën, ku është përgjegjës dhe ku Urdhëri Augustinian është i pranishëm që nga fundi i shekullit të 13-të.

Shtegtim jubilar

Ndërtesa fetare u përfshi në shtegtimin jubilar titulluar "Gratë Mbrojtëse të Evropës dhe Doktore të Kishës", për të kujtuar në veçanti Shën Benedetë Terezën e Kryqit, lindur Edith Stein, e cila në formimin e saj si filozofe dhe murgeshë karmelitane u ndikua veçanërisht nga mësimet e Ipeshkvit të Iponës.

Fasada e Bazilikës së Shën Agostinit në Campo Marzio

Kisha e lashtë dhe e re

E ndërtuar nga fundit i shekullit të trembëdhjetë dhe fillimi i të katërmbëdhjetit, e zgjeruar dhe e rindërtuar gjatë shekullit të pesëmbëdhjetë, Shën Augustini in Campo Marzio është një nga kishat e para romake të Rilindjes. Ajo u bë selia e një bashkësie konventuale të Augustinianëve, duke përfshirë dhe duke zëvendësuar në mënyrë efektive kishën e lashtë dhe të vogël të Shën Trifonit iuxta posterals ose in Posterula, e cila tani është zhdukur.

Kjo e fundit, e dhënë në vitin 1287 nga Honorius IV për eremitët e Sant’Agostinos, ndodhej përgjatë Via della Scrofa dhe u rrënua rreth mesit të shekullit të 18-të, për të ndjekur punimet e zgjerimit të Manastirit Augustinian, kryer nga Luigi Vanvitelli. Arkitekti i famshëm krijoi edhe dhomat, që strehojnë selinë e Angelica-s, biblioteka e parë e hapur për publikun në Evropë.

Brendia e Bazilikës së shën Augustinit

Mermerët e Koloseut

Sipas traditës, fasada madhështore dhe imponuese e bazilikës u ndërtua me blloqe travertine nga Koloseu, falë bujarisë së Kardinalit Guillaume d'Estouteville. Kardinali porositi rindërtimin ndërmjet viteve 1479-1483. Sipër portalit kryesor paraqitet në afresk dorëzimi i Sundimit Augustinian.

Pikturat mariane

Ndërmjet fundit të shekullit të tetëmbëdhjetë dhe fillimit të shekullit të nëntëmbëdhjetë, brendia e sallës gjeti planimetrinë e saj përfundimtare: një plan kryq latin i ndarë në tre nefe. Nefi qendror paraqet afreske kushtuar Virgjërës Mari nga piktori romak Pietro Gagliardi, pas shpalljes së dogmës të Zënies së Papërlyer.

Bazilika e shtegtarëve

Altari kryesor është barok: sipër tij është vendosur një ikonë bizantine e shekullit të nëntë, ardhur nga Kostandinopoja. "Përfaqëson Zojën që tregon Krishtin, rrugën për shtegtimin e të krishterëve", shpjegon Atë Cormio, duke nënvizuar vlerën e temës së shtegtimit në këtë Bazilikë që, përgjatë "rrugës së shenjtë", të çon në Shën Pjetër, në Vatikan.

Zoja e Lindjeve

Bazilika e nënave në pritje

Një tjetër karakteristikë që e dallon kishën, është ajo që lidhet me amësinë. Ofertat e shumta kushtimore në mure dëshmojnë për hiret e panumërta të marra dhe i referohen një skulpture të nderuar shumë në Romë gjatë shekujve. Është Zoja e Lindjes (Madonna del Parto) e skalitur nga Jacopo Tatti, i njohur si Sansovino, në një bllok të vetëm mermeri ndërmjet viteve 1516 dhe 1521. Nëna e të Lumit Alfredo Ildefonso Schuster gjithashtu, ia drejtoi lutjet asaj në shekullin e 19-të, duke arritur shërimin e të birit. Në vitin 1822, siç kujton mbishkrimi në bazë, Piu VII i dha një privilegj kujtdo që puthte këmbën e Virgjërës. Prania e shtegtarëve ishte e tillë, saqë mermeri u konsumua dhe u pa e nevojshme të zëvendësohej me një gjymtyrë argjendi.

Varri i Monikës

"Edhe sot takojmë shumë nëna që vijnë këtu e që ia besojnë Zojës dëshirën e tyre për një fëmijë ose vështirësinë në mbartjen e një shtatzënie deri në fund", shpjegon rektori, duke treguar një vend tjetër të rëndësishëm në Bazilikë: varrin e Shën Monikës. Eshtrat e nënës së Augustinit mbërritën këtu me urdhër të Papës Martini V në shekullin e 15-të. Erdhën nga Katedralja e Sant'Aurea në Ostia Antica, ku nëna vdiq në vitin 387 dhe ku është ende e pranishme një bashkësi augustiniane. Fillimisht ato u mbajtën në sarkofagun e shekullit të 15-të të skulptorit Isaia da Pisa. Më vonë u zhvendosën nën altarin e kapelës së fundit në nefin e majtë.

Kapela e Shën Monikës

Lutje për fëmijët, që humbin fenë

“Është caku i shumë nënave, fëmijët e të cilave janë larguar nga feja”, komenton Atë Cormio: “Monika është nëna që lindi Augustinin jo vetëm për jetën biologjike, por mbi të gjitha, për jetën e fesë. Mendoj se dashuria që Agustini kishte për Kishën është fryt i marrëdhënies që ai e kishte me nënën e tij. Për Doktorin e Kishës, Kisha është nënë që i ushqen fëmijët e saj me sakramentet dhe doktrinën e saktë, i mbron nga gabimet e herezisë. Përshpirtëria agustiniane nuk mund ta injorojë marrëdhënien e Monikës me Agustinin”.

Françesku dhe Leoni, mbi varrin e Monikës

Toka e Tagastes, qytetit ku lindën të dy, është në një vazo të vendosur pranë altarit, ku Papa Françesku u ndalua për t'u lutur më 28 gusht 2013, me rastin e kapitullit të përgjithshëm të Augustinianëve. "Atë ditë - kujton rektori i Bazilikës - qe i pranishëm edhe Eprori i Përgjithshëm, Ati Robert Prevost, që përfundonte mandatin e tij 12-vjeçar. Ishte pothuajse kalim i stafetës"

Kryevepra e padiskutueshme e Sant’Agostino in Campo Marzio është Madonna e Shtegtarëve, vepër e Caravaggio-s. Kanavaca u porosit në fillim të shekullit të shtatëmbëdhjetë nga noteri bolonjez Ermete Cavalletti dhe iu dhurua Kishës nga piktori si falënderim për strehën e dhënë gjatë arratisjes së tij pas arrestimit. Në këmbët e Marisë me Foshnjën Bekimtare në krahë, në një lojë dramatike drite e hijeje, janë dy shtegtarë të gjunjëzuar, të veshur me lecka, me këmbë të zbathura, të plagosura, të ndyra.

Zoja e shtegtarëve e Caravaggio-s

Një mesazh augustinian

"Është vepra e fundit romake e Caravaggio-s. Familja Cavalletti ishte me origjinë nga Marche, e devoçme e Zojës së Loretos. Virgjëra paraqitet përpara Shtëpisë së Shenjtë, mezi e skicuar, me një shkallë dhe një shtyllë dere pak të gërvishtur. Ajo nuk jeton në një shtëpi fisnike. Mbulesa e bardhë me të cilën mbështet Fëmijën, të kujton mbulesën e mundimeve". Mesazhi i kësaj vepre është tipik për përshpirtërinë augustiniane. "Lëvizja drejt Zotit", thekson Atë Cormio, "nuk ndodh vetëm përmes vullnetit të njeriut. Ekziston gjithnjë hiri hyjnor që na paraprin - e vjen të na takojë".

Në Bazilikën Romake është i pranishëm edhe një tjetër mjeshtër i madh i ngjyrave: Rafael Sanzio. Figura e Izaisë Profet, e pikturuar në vitin 1512 nga artisti Urbinas, ndikohet nga paraqitja monumentale e afreskeve bashkëkohore të Michelangelo-s në Kapelën Sikstine. "Isaia - vëren Ati Cormio - shpall lindjen e Mesisë dhe mbart në një rrotull të shkruar në hebraisht ftesën për të hyrë në familjen e Krishtit: në Kishë". Kjo profeci përfaqësohet në skulpturën themelore nga Andrea Sansovino kushtuar Virgjëreshës Mari me Shën Anën.

Kryqi i Shën Filip Nerit

Gjithmonë në marrëdhënien e frytshme ndërmjet artit, fesë dhe përkushtimit, në arkivolin e Shën Agustinit, në Campo Marzio, hasim një xhevahir të fundit. Është një Kryqëzim me vlerë nga shekulli i 16-të. Kalonte orë e orë në lutje, Filip Neri , në kohën kur studionte teologji në studion e famshme, pjesë e kompleksit Augustinian!