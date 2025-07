Papa: "njerëzimi është në rrezik, sporti flet për paqe, shënon një pikë në favor të saj"

Në një video-mesazh për “Ndeshjen e Zemrës” që luhet më 15 korrik, në stadiumin e L'Aquila-s, Itali, Papa kujton se “sfida më e madhe është takimi”, sidomos në këtë kohë “ndarjesh, bombash e luftërash”. Ati i Shenjtë nxit të shikohen sytë e fëmijëve në vështirësi për të “gjetur sërish guximin e mikpritjes dhe për të qenë burra e gra të takimit”.

R.SH. – Vatikan

Me dy fjalë - "ndeshje dhe zemër" - përshkruhet një botë e re, një botë afërsie, pranimi, hapjeje ndaj të tjerëve dhe mbi të gjitha, ndihme. Papa Leoni XIV e përshkruan këtë në një video-mesazh me rastin e “Ndeshjes së Zemrës 2025” që luhet sonte, më 15 korrik, në orën 21.30, në Stadiumin “Gran Sasso d’Italia - Italo Acconcia” të L'Aquila-s, Itali, mes Kombëtares së Këngëtarëve, e cila prej rreth 40 vitesh është angazhuar në projekte dhe aktivitete bamirësie, dhe Kombëtares së Politikanëve, e cila, për një mbrëmje, do të bashkojë nën të njëjtën fanellë liderë dhe eksponentë të partive të ndryshme në emër të solidaritetit. Të ardhurat do të shkojnë për “Projektin e Mikpritjes”, realizuar bashkërisht nga Fondacioni “Bambino Gesù” dhe Caritas Italiana, për të ofruar ushqim, strehim dhe mbështetje materiale për familjet e fëmijëve të shtruar në spitalin pediatrik të Romës, që vijnë nga e gjithë Italia dhe nga jashtë.

Bashkimi i zemrave të thyera

Në fund të fundit, të luash së bashku, thekson Papa, do të thotë të takohesh. Ati i Shenjtë Prevost përmend ndeshjen e luajtur më 25 dhjetor 1914 nga disa ushtarë (gjermanë, francezë dhe anglezë), pranë qytetit të Ypres, në Belgjikë. Një histori e treguar në një film, “Joyeux Noël”, dhe në një këngë të Paul McCartney-t. Nisma, “një kauzë që bashkon”, këtë herë ka të bëjë me fëmijët që kërkojnë ndihmë dhe vijnë nga zona lufte.

Është ende e mundur, është gjithmonë e mundur të takohesh, edhe në kohë ndarjesh, bombash dhe luftërash. Është e nevojshme të krijohen mundësitë për ta bërë këtë. Të sfidohen ndarjet, duke ditur se të takohesh është sfida më e madhe sot. Të kontribuojmë së bashku për një kauzë të mirë. T'i bashkojmë zemrat e thyera, zemrat tonat dhe zemrat e të tjerëve. Të mos harrojmë se në zemrën e Zotit jemi një. Dhe se zemra është vendi i takimit tonë me Zotin dhe me të tjerët.

Nga ndeshja në takim

“Ndeshje dhe zemër – shpjegon Papa – bëhen kështu dy fjalë për t’u bashkuar”, të cilat gërshetohen për një ngjarje bamirësie “që mbledh fonde për jetën, për kujdesin, jo për shkatërrimin dhe vdekjen”.

Sporti – kur jetohet mirë, nga ata që e praktikojnë dhe nga ata që bëjnë tifozllëkun – ka këtë madhështi, që e shndërron ndeshjen në takim, ndarjen në përfshirje. Vetmitë në komunitet.

Në këtë ndërtim të përbashkët, televizioni që transmeton këtë ngjarje sportive bamirëse, “ndeshjen e zemrës”, bëhet “bashkim shikimesh”, i aftë të gjenerojë një shikim të ri drejt të tjerëve, “me dashurinë në vend të urrejtjes”.

Së bashku për të mirën e të gjithëve

Është domethënëse për Leonin XIV që përballen dy skuadra futbolli: ajo e këngëtarëve dhe ajo e politikanëve nga Italia. E para kujton se muzika pasuron me domethënie “fjalët dhe kujtimet tona”; e dyta se mund të punohet së bashku për të mirën e përbashkët.

Politika mund të bashkojë në vend që të ndajë, nëse nuk kënaqet me propagandën që ushqehet me krijimin e armiqve, por angazhohet në artin e vështirë dhe të nevojshëm të konfrontimit, që kërkon të mirën e përbashkët.

Një armëpushim që ndalon urrejtjen

Papa e përfundon video-mesazhin duke ftuar të shikohen fëmijët që “kanë pastërtinë e zemrës” dhe “e cila u mundëson atyre të shohin Zotin”. Duhet të mësojmë prej tyre dhe të gjejmë atë që ka vërtet rëndësi.

Të gjejmë sërish guximin e mikpritjes dhe të jemi burra e gra të takimit. Të gjejmë forcën për të besuar dhe për të kërkuar një armëpushim, në këtë kohë, që të ndalojë garën e urrejtjes. Është në lojë njerëzimi ynë. Kjo ndeshje futbolli që flet për paqe shënoftë një pikë në favor të saj, në favor të paqes.