Leoni XIV: kujdesi për të tjerët, ligji suprem para çdo rregulli shoqëror

Në Castel Gandolfo, në katekizmin para lutjes së Engjëllit të Tënzot, Papa Leoni XIV rilexon Ungjillin që flet për Samaritanin e Mirë, duke theksuar se dhurata e jetës së amshuar trashëgohet duke pranuar vullnetin e Atit Qiellor dhe duke parë Jezusin, shfaqjen e dashurisë së vërtetë që "nuk zotëron", por fal dhe "ndihmon". Ftesa është të sjellim si Krishti ngushëllim dhe shpresë "sidomos për ata që janë të dekurajuar dhe të zhgënjyer".

R.SH. – Vatikan

Për të jetuar përjetë, për të jetuar për Amshim “nuk duhet mashtruar vdekjen, por duhet shërbyer jetës, pra duhet kujdesur për ekzistencën e të tjerëve në kohën që bashkëndajmë”. Kjo është, për Leonin XIV, “ligji suprem që vjen para çdo rregulli moral”, të cilin Jezusi na e transmeton me shëmbëlltyrën e samaritanit të mirë, protagonist i Ungjillit të kësaj të Dielë të XV-të të kohës së zakonshme, marr nga shën Luka. Papa e thekson këtë në katekizmin e shkurtër para lutjes mariane të Engjëllit të Zotit, recituar në Sheshin e Lirisë në Castel Gandolfo, pasi sot paradike ka kremtuar Meshën pak hapa larg, në Kishën e afërt të Shën Tomës së Vilanovës.

Për të jetuar në amshim, "nuk duhet ta gënjejmë vdekjen, por t'i shërbejmë jetës, domethënë të kujdesemi për jetën e të tjerëve në kohën kur jetojmë". Ky, për Leonin XIV, është "ligji më i lartë, që vjen para çdo rregulli moral", të cilin Jezusi na e kujton në shëmbëlltyrën e Samaritanit të Mirë, protagonist i Ungjillit të Lukë të kësaj së Diele të 15-të të Kohës së zakonshme. Papa e theksoi në katekizmin e shkurtër para lutjes së Engjëllit të Zotit, në Piazza della Libertà (Sheshin e Lirisë) të Castel Gandolfo-s, pasi kremtoi Meshën disa hapa larg, në kishën e afërt të Shën Tomës nga Vilanova.

Jeta e amshuar, pasuri, që e trashëgojmë nga Zoti

Duke u ndalur te faqja e Ungjillit të Lukës, Leoni XIV kujtoi se "pyetja e bukur" që iu drejtua Jezusit - "Çfarë duhet të bëj për të trashëguar jetën e pasosur?" - shpreh "dëshirën" tonë të vazhdueshme për shëlbim", për "jetë të lirë, larg dështimit, të keqes, vdekjes". E mirë "për t'u trashëguar", jo për t'u pushtuar "me forcë"; për t’u fituar me lutje, e aq më pak, "me kontratë".

Vullneti i Zotit është dashuria, si ligj i jetës.

Për këtë arsye - vazhdoi Papa Leoni XVI - Jezusi përgjigjet e thotë se "për të marrë dhuratën e Zotit, duhet ta pranosh vullnetin e tij". Atë që shkruhet në Ligj: “Duaje Zotin, Hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde" ... “e të afërmin tënd si vetveten”!

Ky është urdhërimi i parë ...Në këtë mënyrë, shpjegoi Papa, “i përgjigjemi dashurisë së Atit”: Vullneti i Tij, është ligji i jetës që Ai “e zbaton së pari ndaj nesh, duke na dashur me gjithë vetveten, në Birin e Tij Jezusin”.

Jezusi, zbulesa e dashurisë së vërtetë që jep, fal, ndihmon

Ftesa e Leonit XIV është, pra, të shikojmë Jezusin, “zbulesën e dashurisë së vërtetë për Zotin dhe për njeriun”: e një dashurie, që jep - e nuk zotëron, një dashurie që fal - e nuk kërkon, një dashurie që ndihmon - e nuk braktis kurrë”.

Në Krishtin, Zoti u bë i afërm për çdo burrë e për çdo grua: prandaj, secili nesh mund e duhet të bëhet i afërm i atyre, që i takojmë rrugës. Duke ndjekur shembullin e Krishtit, Shëlbuesit të botës, edhe ne jemi të thirrur t’u sjellim ngushëllim e shpresë, veçanërisht atyre që nuk kanë më guxim, sepse të zhgënjyer nga jeta!

Maria na ndihmoftë të jemi çdo ditë paqedashës

Në përfundim Papa iu lut Virgjërës Mari, Nënës së Mëshirës, të na ndihmojë “të pranojmë në zemrat tona vullnetin e Zotit, gjithnjë vullnet dashurie dhe shëlbimi, për të qenë çdo ditë veprimtarë të paqes”.

Dhurata e Papës për Famullinë

Në përfundim të kremtimit, Papa i bëri "një dhuratë të vogël" famullitarit të Shën Tomës, salezianit polak Atë Tadeusz Rozmus, në kujtim të ditës së sotme: një patenë e një kelk. "Janë mjete bashkimi" - shpjegoi Leoni XIV - mund të jenë ftesë për të gjithë ne që të jetojmë në bashkim, për të nxitur këtë vëllazëri që jetojmë në Jezu Krishtin." Një duartrokitje spontane shpërtheu para antifonës Të falem Mbretëreshë, duke vulosur çastin liturgjik.

Nga famullia, Papa u zhvendos në qendër të sheshit, në orën 12:00 për lutjen e Engjëllit.