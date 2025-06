“Meshtarë të lumtur", Papa takon përgjegjësit për baritorinë e thirrjeve

Me rastin e Jubileut të Seminaristëve dhe Meshtarëve, më 26 qershor, nga ora 15:00 deri në 18:00, pranë Auditorium Conciliazione,në Romë, do të mbahet takimi i organizuar nga Dikasteri Vatikanit për Klerin me temë të marrë nga Ungjilli i Gjonit "Ju kam quajtur miq". Ngjarja, në prani të Leonit XIV, u drejtohet të gjithë atyre që janë të angazhuar në pastoralin vokal dhe në formimin në seminare.

R.SH. / Vatikan

Me rastin e Jubileut të Seminaristëve dhe Meshtarëve, Dikasteri i Selisë së Shenjtë për Klerin po organizon një çast të rëndësishëm takimi, reflektimi dhe ndarjeje, titulluar "Meshtarë të lumtur - Ju quajta miq" (Gjn 15,15), ngjarje ndërkombëtare me praninë e Papës Leoni XIV, e cila u drejtohet të gjithë atyre që përfshihen në shërbesën dhe formimin në seminare të atyre që kanë thirrje për udhën e meshtarisë a në jetën rregulltare. Takimi do të mbahet të enjten, më 26 qershor 2025, nga ora 15:00. deri në orën 18:00 pasdite, në Auditorin Conciliazione, në Romë. Titulli i zgjedhur për takimin, marrë nga Ungjilli i Gjonit - "Ju quajta miq" (Gjn 15,15) - synon të kujtojë zemrën e thirrjes meshtarake si miqësi me Krishtin, Bariun e Mirë, dhe shërbimin e gëzueshëm ndaj Popullit të Zotit, për zbulimin dhe realizimin e thirrjes së Mjeshtrit, para së gjithash, thirrje për lumturi.

Lutje, ndarje, dëshmi

Takimi do të hapet me një çast lutjeje dhe një përshëndetje nga Kardinali Lazzaro You Heung sik, Prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Klerin, i cili do të paraqesë punimet e takimit, duke nënvizuar vlerën e kësaj hapësire në Vitin Jubilar të Shpresës. Do të pasojë një seancë e parë, kushtuar pesë përvojave të rëndësishme të kujdesit baritor të thirrjeve të shenjta, të cilat do të ofrojnë një vështrim global mbi praktikat e mira që po zhvillohen në kontinente të ndryshme.

At José Alberto Estrada García, ish-sekretar për Baritorinë e Thirrjeve të Konferencës Ipeshkvnore të Meksikës, do të paraqesë përvojën e Qendrës Profesionale Dioqezane të Monterrey, si shembull konkret i shoqërimit profesional në nivelin lokal.

Për Italinë, At Michele Gianola, drejtor i Zyrës Kombëtare për Baritorinë e Thirrjeve, do të flasë për paraqitjen e përmasave të ndryshme të kujdesit baritor të thirrjeve të shenjta, që po zhvillohet në vend.

Nga Argjentina, Dr. Maria Lía Zervino do të flasë për përvojën e kujdesit baritor të të rinjve misionarë, që ngjall thirrje për meshtari, jetë të përkushtuar dhe martesë të krishterë.

Për Irlandën, Dr. Maura Murphy, drejtoreshë e përgjithshme dhe bashkëthemeluese e Misionit të Familjes së Shenjtë, do të sjellë dëshminë e saj mbi një rilindje të habitshme të thirrjeve të shenjta, që nisi nga vetë të rinjtë: nga një minimum historik prej 12 seminaristësh, sot ka një rritje të konsiderueshme me mbi 35 të rinj në rrugë të meshtarisë.

Për Spanjën, ku është nisur një projekt i ri baritor kushtuar thirrjeve të shenjta, do të jetë Don Florentino Pérez Vaquer, drejtor i Sekretariatit të Nënkomisionit Ipeshkvnor për Seminaret e Konferencës Episkopale Spanjole.

Fjalimi i Papës

Zemra e takimit "Mehtarë të Lumtur" do të jetë fjalimi i Papës Leoni XIV, kohë dëgjimi dhe reflektimi për kuptimin e thirrjes meshtarake sot, bukurinë e saj dhe thirrjen për shenjtëri e bashkim në jetën e përditshme të shërbesës. Pas kësaj, një hapësirë ​​e mundshme për dialog, me pyetje, dëshmi dhe shkëmbim përvojash.

Pjesa e dytë e takimit do t’i kushtohet pesë shembujve të praktikave të mira në formimin fillestar të seminaristëve.

Nga Afrika do të ketë dëshmi që tregojnë sesi, në një kontekst begatije të thirrjeve të shenjta, nuk mungon as përqendrimi në dallimin serioz dhe formimin e fortë, edhe përmes artikulimit të seminareve të mëdha në komunitete të vogla të jetës si dhe përfshirjes së punës së dorës, si mjet edukativ, veçanërisht në kontekstet e varfërisë.

Filipinet do të ofrojnë shembullin e Seminarit të Zojës së Papërlyer të Malolos, që nxit formimin integral, pjesëmarrës dhe misionar, të lidhur fort me bashkësi të vogla kishtare bazë.

Kolumbia do të paraqesë përvojën e Seminarit Konciliar të San Karlos të dioqezës së Socorros dhe San Gil, të ndarë në pesë bashkësi të vogla që jetojnë në po aq shtëpi të rregulluara rreth një ndërtese qendrore me një faltore, si shenjë e pranisë së gjallë të Jezusit ndërmjet tyre.

Nga Brazili, do të flitet për Këshillat Misionare të seminaristëve, rrjet kombëtar që përfshin mbi 110 entitete lokale, nxitës i përvojave misionare dhe takimeve formuese e do të mbahet edhe një konferencë kombëtare trevjeçare.

Së fundmi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të paraqitet përvoja e dioqezës së Wichita-s (Kansas), e njohur si model shembullor për nxitjen e formimit, që tërheq shumë thirrje të shenjta.

Vigjilja, në Shën Pjetër

Ngjarja propozohet jo vetëm si çast formues dhe informues, por edhe si mundësi vëllazërore për meshtarët, edukatorët, rregulltarët e rregulltaret të angazhuar në formimin fillestar e në baritori. Puna planifikohet të përfundojë më 26 qershornë orën 18:00, për të marrë pjesë në Vigjiljen e lutjes, që do të mbahet në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan.

Pjesëmarrja është falas, por e nevojshme të regjistrohet përmes faqes zyrtare të Dikasterit për Klerin www.clerus.va, derisa të plotësohen të gjitha vendet.