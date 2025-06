Papa: vizitë e papritur në selinë e antenave të Radio Vatikanit

Leoni XIV kremtoi sot 43-vjetorin e shugurimit meshtarak me punonjësit e selisë së antenave të Radio Vatikanit, në zonën Santa Maria di Galleria, pranë Romës, ku u interesua për transmetimin e valëve të emitetes papnore. “Valët e shkurtra – deklaroi Ati i Shenjtë – janë të çmuara për të transmetuar aty ku emitentet e tjera nuk arrijnë”

R.SH. – Vatikan

Sot paradite, Papa Leoni XIV vizitoi qendrën Santa Maria di Galeria, zonë në pronësi të Vatikanit, seli i Radio Vatikanit, nga ku ajo transmeton në gjithë botën me valë të shkurtra. Njoftimin e jep Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë.

''Papa u takua me personelin e qendrës, me të cilët bisedoi, vizitoi sallën e transmetuesve të projektuar nga arkitekti Pier Luigi Nervi dhe u ul në sallën e kontrollit për transmetimet me valë të shkurtra. Papa u informua rreth funksionimit të antenave, transmetimeve dhe sistemit dixhital të rimëkëmbjes nga fatkeqësitë. Së bashku me punonjësit, ai kremtoi edhe 43-vjetorin e meshtarisë, që bie pikërisht sot.

Ati i Shenjtë theksoi se gjatë punës së tij misionare në Amerikën Latine dhe në Afrikë, ishte gjë shumë e çmuar të dëgjonte transmetimet me valë të shkurtra të Radio Vatikanit, të cilat arrijnë në vende ku pak temitente mbërrijnë, duke ripohuar kështu, vlerën e komunikimit për misionin, shpjegon nota e Sallës së Shtypit të Vatikanit.

''Së fundi - shpjegon nota - duke bekuar të gjithë të pranishmit, i falënderoi për punën e kryer me besnikëri dhe vazhdimësi, edhe në një ditë feste si sot, solemniteti i Korpit të Krishtit, që në Vatikan është ditë pushimi. Papa pati më pas mundësinë të shikonte zonën, statusi i së cilës përcaktohet nga marrëveshjet e vitit 1951 me qeverinë italiane, sipas së cilës, mbi bazën e motu proprio ‘Fratello Sole’, po studiohet një projekt për një sistem agrovoltaik, që do të sigurojë jo vetëm furnizimin me energji elektrike të stacionit radiofonik, por edhe mbështetjen e plotë nga pikëpamja energjitike për Shtet-Qytetin e Vatikanit. Qendra e Radios u përurua nga Papa Piu XII në vitin 1957. Vizita e fundit e një Pape në të dhe zonën e Santa Maria di Galeria daton në vitin 1991, vit në të cilin shkoi atje Gjon Pali II ''.