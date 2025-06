Papa: Jezusi nuk është mur, por derë që bashkon

Leoni XIV rifillon audiencat jubilare kushtuar "dëshmitarëve të shpresës", të dëshiruara nga Papa Françesku. Prevost kujton se Ungjilli vjen "nga jashtë" dhe thekson se si komunitetet e migrantëve kontribuojnë në ringjalljen e fesë në vendet që i mirëpresin. Një paralajmërim edhe për gjuhën: "Idetë mund të çmenden dhe fjalët mund të vrasin". Së fundi, ftesa: "Të ndërtojmë ura aty ku ka mure".

R.SH. – Vatikan

Një derë e hapur "që na bashkon", sepse "të shpresosh do të thotë të lidhësh", përtej "ideologjive" të shkëputura nga realiteti dhe fajtorët". "Të dallosh është gjë e dobishme, por të ndash kurrë", prandaj "të kthehemi të ndërtojmë ura aty ku sot ka mure", është apeli i radhës për unitet që bën Papa Leoni XIV. Rasti është rifillimi, sot paradite, më 14 qershor, në Bazilikën e Shën Pjetrit (dhe jo në Shesh për shkak të nxehtësisë së madhe në Romë) i audiencave jubilare të inauguruara nga Papa Françesku në muajin janar. Në vazhdën e paraardhësit të tij, Leoni XIV e bazon katekezën në një aspekt të veçantë të virtytit teologjik të shpresës dhe në një figurë shpirtërore që ka qenë dëshmitare e saj.

Vazhdojmë pra rrugën e nisur, si shtegtarë të shpresës!

Dëshmia e jetuar në praktikë

Papa hyn në Bazilikën e Vatikanit duke përshëndetur dhe bekuar besimtarët e vendosur në anët e nefit qendror. Ati i Shenjtë e nisi fjalimin e tij duke vënë në dukje se shpresa që mbledh besimtarët në Shën Pjetër është ajo "e transmetuar nga Apostujt që në fillim". Dëshmia e tyre rreth bashkimit të Jezusit midis tokës dhe qiellit është konkrete: e parë, e dëgjuar, e prekur me dorë. Jubileu përfaqëson një "derë të hapur" ndaj këtij "misteri", që lidh thellësisht "botën e Zotit me tonën".

Na fton ta marrim seriozisht atë që lutemi çdo ditë: "Si në qiell, ashtu edhe në tokë". Kjo është shpresa jonë. Ja aspekti që sot do të donim të thellonim: të shpresosh do të thotë të lidhësh.

"Ungjilli vjen nga jashtë"

Figura shpirtërore e zgjedhur nga Papa është "një nga teologët më të mëdhenj të krishterë", Ireneu, ipeshkvi i Lionit. I lindur në Azinë e Vogël, ai u formua në shkollën e atyre që kishin mësuar drejtpërdrejt nga Apostujt. Më pas u transferua në Lion, "ku pati formuar një komunitet të krishterësh që vinin nga e njëjta tokë e tij".

Sa mirë na bën ta kujtojmë këtu, në Romë, në Evropë! Ungjilli është sjellë në këtë kontinent nga jashtë. Dhe edhe sot komunitetet e migrantëve janë prani që ringjallin fenë në vendet që i mirëpresin. Ungjilli vjen nga jashtë. Ireneu lidh Lindjen dhe Perëndimin. Kjo tashmë është një shenjë shprese, sepse na kujton se si popujt vazhdojnë të pasurojnë njëri-tjetrin.

"Idetë mund të çmenden"

Pastaj ka një dhuratë, një "thesar" edhe më të madh të sjellë nga Ireneu: guximi për të mos u thyer e ligështuar nga "ndarjet doktrinore" brenda komunitetit të krishterë, as nga "persekutimet e jashtme" të tij. Në një botë "të copëtuar", ky kërcënim i dyfishtë ishte një stimul "për të menduar më mirë, duke e thelluar gjithnjë e më shumë vëmendjen te Jezusi", kujton Papa Leoni. Mesazhi i ipeshkvit të Lionit përqendrohej në "trupin" e Jezusit, duke njohur se në personin e tij "ajo që na duket e kundërt ribashkohet në unitet".

Jezusi nuk është një mur që ndan, por një derë që na bashkon. Duhet të qëndrojmë në të dhe të dallojmë realitetin nga ideologjitë. Të dashur vëllezër dhe motra, edhe sot idetë mund të çmenden dhe fjalët mund të vrasin.

Dashuria është "shkruar në mishin tonë"

"Mishi", trupi, është një tipar i përbashkët për të gjithë, një lidhje si me tokën ashtu edhe me të afërmin. Ai i Jezusit, thekson Leoni XIV, duhet "pranuar dhe soditur", duke dëgjuar "klithmën" e atij të të afërmit, kur rënkon nga një dhimbje, duke thirrur secilin "me emër".

Urdhri që kemi marrë që në fillim është ai i dashurisë reciproke. Ai është shkruar në trupin tonë, para çdo ligji.

Inteligjenca lidh

Mesazhi thelbësor i Ireneut, "mësues i unitetit", mëson pra "të mos kundërshtosh, por të lidhësh".

Ka inteligjencë jo aty ku ndahet, por aty ku lidhet. Të dallosh është gjë e dobishme, por të ndash kurrë. Jezusi është jeta e amshuar në mes nesh: Ai mbledh të kundërtat dhe bën të mundur bashkimin.

"Të kthehemi të ndërtojmë ura"

Si shtegtarë të shpresës, ftesa përfundimtare e Papës është, për secilin, të vendosë "të lëvizë drejt bashkimit". "Të tjerët do të na ndjekin", përfundon Leoni XIV.

Si Ireneu në Lion në shekullin e dytë, ashtu edhe në secilin prej qyteteve tona të kthehemi të ndërtojmë ura aty ku sot ka mure. Të hapim dyer, të lidhim botë dhe do të ketë shpresë.

Zoja Mari e Shpresës

Para se të largohej nga Bazilika e Vatikanit, Papa bekoi një kopje të imazhit të Zojës së Shpresës, e cila ndodhet në Shenjtëroren e qytetit Marigliano, në dioqezën e Nolës, Itali. Ikona e Marisë Virgjër u soll nga një grup besimtarësh dhe nga famullitari i shenjtërores, të cilët po kryejnë një shtegtim në Vitin e Shenjtë, pasi bëhet fjalë për një shenjtërore jubilare.