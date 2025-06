Magjisteri i Papëve për Shenjtorët Pjetër dhe Pal, themel i Kishës së Romës

29 qershori është festa e dy apostujve vëllezër në martirizim. Pjetrit, peshkatar nga Galilea, Jezusi i thotë: "Ti je Pjetri dhe mbi këtë shkëmb do të ndërtoj Kishën time". Pali, dikur armik dhe persekutor i të krishterëve, u bë dëshmitar i Krishtit. Le të rishikojmë, përmes disa reflektimeve të Papëve, lidhjen e këtyre dy princërve të fesë me Romën.

R.SH. / Vatikan

Më 29 qershor, në Solemnitetin e Shën Pjetrit e të Shën Palit Apostuj, Leoni XIV do të kryesojë kremtimin eukaristik në Bazilikën e Shën Pjetrit, do të bekojë paliot dhe do t'ua vendosë kryeipeshkvijve të rinj metropolitë. Kjo festë pasqyron historinë e Kishës së Romës, e themeluar mbi martirizimin e Pjetrit dhe Palit. Në reflektimet e Papëve mbi këto dëshmitarë të fesë, rilindur nga takimi me Krishtin, shfaqet para së gjithash një horizont: dy apostujt, mbrojtës të Romës, janë një shembull i unitetit në diversitet. Pjetri, një peshkatar i thjeshtë, jetoi duke ndjekur Zotin. Pali, një farise i kulturuar, shpalli Ungjillin.

Piu XII: Besimi i Romës i vulosur me gjakun e Pjetrit dhe Palit

Pjetri dhe Pali, duke udhëtuar në shtigje të ndryshme, përqafuan dhe dëshmuan fenë në Jezusin. Fjalët e Piut XII në mesazhin radiofonik të 29 qershorit 1941 i kushtohen kësaj vëllazërie.

Piu XII: Roma e Cezarëve u pagëzua Roma e Krishtit

Në këtë solemnitet të Apostujve të Shenjtë Pjetër dhe Pali, mendimet dhe dashuria juaj e devotshme, bij të dashur të Kishës Katolike universale, drejtohuni nga Roma me vargun triumfal: O Roma felix quae duorum Principum es consecrata glorioso sanguine! ‘O Romë e lumtur, që u shenjtërove nga gjaku i lavdishëm i këtyre dy Princave!’. Por lumturia e Romës, që është lumturi gjaku dhe besimi, është edhe e juaja; sepse besimi i Romës, i vulosur këtu në bregun e djathtë dhe të majtë të Tiberit me gjakun e princërve të apostujve, është besimi që ju u shpall, që shpallet dhe do të shpallet në botën universale. Ju gëzoheni me mendimin dhe përshëndetjen e Romës, sepse ndjeni në veten tuaj kërcimin e romanitetit universal të besimit tuaj. Për nëntëmbëdhjetë shekuj në gjakun e lavdishëm të Vikarit të parë të Krishtit dhe të Doktorit të Johebrenjve, Roma e Cezarëve u pagëzua Roma e Krishtit, si një shenjë e përjetshme e principatës së patëmetë të autoritetit të shenjtë dhe të Magjisterit të pagabueshëm të besimit të Kishës; dhe në atë gjak u shkruan faqet e para të një historie të re madhështore të luftërave dhe fitoreve të shenjta të Romës.

Gjoni XXIII: Pjetri dhe Pali e bënë Ungjillin të shkëlqejë

Romë, Pjetër dhe Pali. Është në këtë triptik që gjejmë fjalët e shqiptuara në predikimin e Gjonit XXIII më 29 qershor 1961. Me dëshminë e dy apostujve, thekson Papa Roncalli, Qyteti është "bërë dishepull i së vërtetës".

Gjoni XXIII: Pjetri dhe Pali janë lajmëtarë të Ungjillit

Shën Pjetri dhe Shën Pali nderohen në të gjithë botën për dinjitetin më të lartë të detyrës së tyre, siç u manifestua në planin e Krishtit. Në fakt, Shën Leoni i Madh thotë se dy Apostujt Pjetër dhe Pali, lajmëtarë kryesorë të Ungjillit të Krishtit, janë me të drejtë objekt kulti i jashtëzakonshëm në këtë Qytet të lavdishëm, Romë, qendër e Krishterimit, për përmbushjen e sakrificës së tyre këtu, dhe kështu shënuan nga Roma fillimin e lartësimit të tyre universal. Çfarë fjalësh të bukura për këtë kremtim të tyre, në die martyrii laetitiae principatus. 'Këta janë me të vërtetë figurat e mëdha që e kanë bërë Ungjillin e Krishtit të shkëlqejë para teje, o Romë; dhe nga të qenit mësues i gabimit, ti je bërë dishepull i së vërtetës.

Pali VI dhe bukuria morale e Romës

“Roma, nëse dëshiron të jetë e bekuar, duhet t’i jetë besnike vetvetes, formimit të saj fetar, ndërgjegjes së saj katolike, domethënë universale, dinjitetit të saj moral”. Papa Pali VI në Engjëllin e 29 qershorit 1972, ashtu si paraardhësit e tij, ndërthur figurat e dy apostujve me historinë e Romës.

Pali VI: Pjetri dhe Pali janë shtyllat e para të Krishterimit

Pjetri dhe Pali, të cilët mund t’i quajmë shtyllat e para themelore të Krishterimit, i dhanë Romës dëshminë e shërbesës së tyre apostolike dhe martirizimit të tyre; një angazhim i përhershëm rrjedh nga kjo për Romakët e çdo shekulli, dhe më shumë se kurrë për ata të tonit, për të ruajtur fytyrën shpirtërore të Qytetit, veçanërisht në besim dhe zakon, dhe për të kualifikuar fizionominë e tij karakteristike në një mënyrë të krishterë, të paprodhuar nga poshtërsia që sot agnosticizmi etik dekadent e bën shumë të lehtë dhe të zakonshme. Detyra e kujt është të mbrojë bukurinë morale të Romës? E edhe të romakëve, veçanërisht ne të krishterëve, duke e bërë kultin e dy apostujve të mëdhenj, të përkujtuar sot, mburojën fisnike të mbrojtjes dhe burimin e vetëdijes autentike civile dhe fetare të dekorit të tij të pavdekshëm.

Gjon Pali: Pjetri e Pali në kujtesën e Kishës

Jeta e apostujve Pjetër dhe Pal ishte në qendër të Engjëllit të Tënzot të Gjon Palit II, më 29 qershor 1986. Një jetë e jashtëzakonshme “për fuqinë e Shpirtit Shenjt”.

Gjon Pali II: Pjetri dhe Pali në kujtesën e Kishës

Kjo jetë - jeta e secilit prej tyre - ishte kaq e jashtëzakonshme për marrëdhënien me Krishtin, i cili i thirri ata ta ndiqnin. Ai e thirri Simonin, birin e Jonas, i cili ishte peshkatar në Galile, dhe i dha emrin Pjetër, domethënë "shkëmb". Ai e thirri Pal edhe Saulin e Tarsit, i cili ishte persekutues i të krishterëve, dhe e bëri atë apostull të johebrenjve, "një mjet të zgjedhur" (Veprat 9:15). Jeta e të dyve është kaq e jashtëzakonshme për shkak të fuqisë së Shpirtit të Shenjtë, i cili i lejoi ata të dëshmonin për Krishtin e kryqëzuar dhe të ringjallur: "Ai do të dëshmojë për mua, dhe ju gjithashtu do të dëshmoni për mua" (Gjoni 15:26-27). Vdekja që të dy pësuan në Romë në kohën e Neronit ishte fjala e fundit e kësaj dëshmie. Ajo vendosi plotësinë e saj përfundimtare. Pikërisht për shkak të kësaj vdekjeje si martirë, jeta e tyre vazhdon në një mënyrë të veçantë në kujtesën e Kishës. Ajo vazhdon mbi të gjitha në Zotin që "nuk është Zoti i të vdekurve, por i të gjallëve" (Mt 22:32); në Zotin në të cilin "gjithçka jeton".

Benedikti XVI dhe akti i lindjes të Kishës së Romës

Vdekja lind jetë. Me këtë themel të dashurisë së krishterë e lidhi Benedikti XVI reflektimin e tij në Engjëllin e Tënzot të 29 qershorit 2006. Pjetri dhe Pali, apostuj të Krishtit, janë "shtylla dhe themel i qytetit të Zotit".

Benedikti XVI: gjaku i derdhur pothuajse në një dëshmi të vetme

Martirizimi i tyre konsiderohet akt i njëmendtë i lindjes së Kishës së Romës. Dy Apostujt dhanë dëshminë e tyre supreme brenda një distance të shkurtër kohore dhe hapësinore: këtu, në Romë, Shën Pjetri u kryqëzua dhe Shën Pali më pas iu pre koka. Gjaku i tyre u shkri kështu pothuajse në një dëshmi të vetme për Krishtin, gjë që e shtyu Shën Ireneun, Ipeshkvin e Lionit, në mesin e shekullit të dytë, të fliste për "Kishën e themeluar në Romë nga dy apostujt më të lavdishëm, Pjetri dhe Pali" (Kundër Herezive 3, 3, 2). Pak më pas, nga Afrika e Veriut, Tertuliani brohoriste: "Kjo Kisha e Romës, sa e bekuar është! Qenë vetë Apostujt që derdhën në të, me gjakun e tyre, të gjithë doktrinën".

Françesku: Populli i Zotit është borxhli ndaj Pjetrit dhe Palit

29 qershori është, pra, në një mënyrë të veçantë, festa e Kishës së Romës, e themeluar mbi martirizimin e Shenjtorëve Pjetër dhe Pali. Por është gjithashtu një festë e madhe për Kishën universale, theksoi Françesku në Angelus më 29 qershor 2013:

Françesku: dashuria e Krishtit lind fenë

Mbarë Populli i Zotit është borxhli ndaj tyre për dhuratën e besimit. Pjetri ishte i pari që rrëfeu se Jezusi është Krishti, Biri i Zotit. Pali e përhapi këtë mesazh në të gjithë botën greko-romake. Dhe Providenca donte që të dy të vinin këtu në Romë dhe të derdhnin gjakun e tyre këtu për besimin. Për këtë arsye, Kisha e Romës menjëherë dhe spontanisht u bë pika e referencës për të gjitha Kishat e shpërndara në të gjithë botën. Jo për shkak të pushtetit të Perandorisë, por për shkak të forcës së martirizimit, të dëshmisë së dhënë Krishtit! Në fund të fundit, është gjithmonë dhe vetëm dashuria e Krishtit që gjeneron besimin dhe që e çon Kishën përpara.

Dashuria është çelësi i një apostullimi autentik. Fjala "Romë", e lexuar anasjelltas, formon fjalën "Amor"- “Dashuri”. Në këtë kryeqytet të lashtë të botës, mizor ndaj shumë brezave të të krishterëve, apostujt e parë të Krishtit vdiqën si martirë. Por në emër të tij u konsolidua e vërteta për dashurinë e Zotit, për mëshirën e Atit. Një e vërtetë më e madhe se vdekja!