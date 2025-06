Leoni XIV, Urdhrit të Maltës: tregojuni të varfërve dashurinë e Zotit me dëshmi

Në një mesazh me rastin e Solemnitetit të Shën Gjon Pagëzuesit, Papa kujton rëndësinë e dallimit të shenjave të Shpirtit Shenjt për të mos rënë në mendësinë e kësaj bote. Pastaj, u kërkon anëtarëve të Urdhrit të Maltës të ecin në rrugën e ripërtëritjes, që nuk është vetëm "institucionale, normative: duhet të jetë, para së gjithash, e brendshme, shpirtërore"

R.SH. – Vatikan

Tuitio fidei e obsequium pauperum, mbrojtja e fesë dhe shërbimi ndaj të varfërve: parimet frymëzuese të Urdhrit Sovran Ushtarak të Maltës janë udhëzimet e mesazhit të Papës Leoni XIV dërguar anëtarëve të tij me rastin e Solemnitetit të sotëm të Shën Gjon Pagëzuesit, pajtor i urdhrit. Papa kujton se përkushtimi ndaj të mënjanuarve është shprehje e dashurisë së Zotit, që bëhet dëshmi dhe fjalë. “Nëse kjo do të mungonte, Urdhri do ta humbiste karakterin e tij fetar dhe do të reduktohej në një organizatë me qëllime filantropike”, vëren Ati i Shenjtë.

Përgjigjja ndaj dashurisë

Prandaj, dashuria që u ofrohet të tjerëve, duke ndjekur shembullin e Jezusit, bëhet “përgjigje dashurie”, sipas mënyrës së tij të veprimit, që përvuhet për të na dashur. “Kështu është edhe me të varfrit – thekson Papa. - Nëse i duam, duke u përvuajtur në nivelin e tyre, dashuria që u komunikojmë na kthehet përmes mirënjohjes. Kjo është tuitio fidei (mbrojtja e fesë), sepse duke vepruar kështu ju transmetoni konkretisht besimin në Zotin dashuri, duke ofruar përvojën e afërsisë së tij”.

Të dallojmë të mirën

Leoni XIV vë në dukje se kanë rëndësi edhe mjetet e përdorura për të mbështetur nevojtarët. "Për të arritur qëllimin e mirë", thekson ai, "mjetet duhet të jenë të mira”. Prandaj, në shërbimin për të varfrit, i këshillon Ati i Shenjtë kalorësit e Urdhrit të Maltës, nuk duhet të tërhiqen nga mendësia e kësaj bote, që shpesh tundon, sepse krijon iluzionin e së mirës. Edhe Jezu Krishti u tundua nga i Ligu, por nuk ia shiti veten pushtetit të kësaj bote. Nëse do ta kishte pranuar tundimin, Jezusi do të përdorte mjete të paligjshme dhe nuk do ta arrinte qëllimin e caktuar nga Ati për misionin e tij.

Ripërtëritja shpirtërore

“Shpirti Shenjt zbulon mashtrimet e të Ligut, prandaj, jemi të thirrur të dallojmë vazhdimisht nëse po na drejton Shpirti apo i Ligu, ose interesi ynë personal”, shkruan Papa, i cili i fton kalorësit e urdhrit të Maltës të vazhdojnë udhën e filluar të përtëritjes shpirtërore, duke nisur nga kthesa e zemrës. Lutja është elementi themeltar i formimit të tyre, nënvizon Ati i Shenjtë, duke inkurajuar ata anëtarë, që dëshirojnë të fillojnë një jetë në bashkësi, gjë që do të hasë në disa vështirësi – vë në dukje ai – por ato mund të kapërcehen me ndihmën e Shpirtit Shenjt, falë të cilit shpresa nuk zhgënjen kurrë.