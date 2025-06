Papa

Leoni XIV pret sekretarin e përgjithshëm të OKB-së António Guterres

Diplomati u takua me Papën edhe me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Kardinalin Parolin, shoqëruar nga Sekretari per Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare, kryeipeshkvi Gallagher. Gjatë bisedimeve, u fol kryesisht për angazhimin e Selisë së Shenjtë në mbështetje të veprimtarisë së Kombeve të Bashkuara, për mbrojtjen e paqes në botë

R.SH. - Vatikan Sot paradite, 11 qershor 2025, në studion e Sallës Palit VI, Leoni XIV priti në audiencë sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i cili më pas u takua edhe me sekretarin e Shtetit, kardinalin Pietro Parolin, si dhe me imzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me Shtetet e Organizatat Ndërkombëtare. Lajmi u bë i njohur nga një komunikatë e Sallës së Shtypit e Selisë së Shenjtë. "Gjatë diskutimeve të përzemërta me Sekretarin e Shtetit - njofton nota - u theksua se Selia e Shenjtë do të angazhohet për t’i ndihmuar Kombet e Bashkuara në favor të paqes në botë”. Diskutimi u përqendrua, më pas, në disa procese në vazhdim dhe në samitet e ardhshme, që do të organizojë OKB-ja, si dhe në vështirësitë me të cilat përballet Organizata lidhur me disa kriza në botë. "Gjatë diskutimeve të përzemërta në Sekretarinë e Shtetit - shkruhet më tej - u kujtua mbështetja e Selisë së Shenjtë për angazhimin e Kombeve të Bashkuara në mbrojtje të paqes botërore". Diskutimi, më pas, u përqendrua mbi disa procese në vazhdim dhe samitet e ardhshme të organizuara nga OKB-ja, si dhe në vështirësitë me të cilat ndeshet Organizata gjatë disa krizave në botë. Në vijim të bisedës u diskutuan edhe disa situata të posaçme konflikti dhe paqëndrueshmërie.