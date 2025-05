Të dielën Leoni XIV do të kryesojë Meshën e Jubileut të Familjeve

Papa Leoni XIV do të kryesojë, të dielën më 1 qershor, në orën 10:30 kremtimin e Eukaristik, Meshën, me rastin e Jubileut të Familjeve, Fëmijëve, Gjyshërve dhe të Moshuarve, në sheshin e Bazilikës së Shën Pjetrit, në Vatikan. Kështu bënë të ditur Zyra e Kremtimeve Liturgjike të Papës.

R.SH. / Vatikan

Familjet në festë për Jubileun

Shtegtimi është një nga shëmbëlltyrat më të fuqishme të jetës shpirtërore. Ai përfaqëson jo vetëm një udhëtim fizik drejt një destinacioni a vendi të shenjtë, por një udhëtim të brendshëm drejt së vërtetës, dashurisë dhe bashkimit me Zotin (nga hyrja e Materialit Ndihmës për grupet e bashkëshortëve dhe të rriturve 'Shtegtarë të shpresës', viti pastoral 2024-2025). Me këto fjalë në zemër besimtarët e Kishave dioqezane të mbarë botës po përgatiten të bashkohen me familjet që në datat 30, 31 maj dhe 1 qershor 2025 do të mblidhen në Romë e në Vatikan për të kremtuar Jubileun e Familjeve, të Fëmijëve, të Gjyshërve dhe të të Moshuarve.