Papa: t’i çarmatosim fjalët për të çarmatosur tokën

“Ta çarmatosim komunikimin nga të gjitha paragjykimet, inatet, fanatizmat dhe urrejtjet; ta pastrojmë nga agresiviteti. Nuk na duhet një komunikim i zhurmshëm, për të treguar muskujt, por një komunikim i aftë për të dëgjuar, për të paraqitur zërin e më të brishtëve, që nuk kanë zë. T’i çarmatosim fjalët dhe do të kontribuojmë në çarmatosjen e Tokës”. Kështu Papa Leoni XIV, në takimin e sotëm me mediat

R.SH. – Vatikan

"Të dashur miq, me kalimin e kohës do të mësohemi ta njohim më mirë njëri-tjetrin. Kemi jetuar - mund të themi së bashku - ditë vërtet të veçanta. I kemi, i keni ndarë së bashku me çdo mjet komunikimi: TV, radio, internet, media sociale. Do të doja që secili prej nesh të thoshte për to se na zbuluan diçka nga misteri i të qenit njeri dhe se na lanë dëshirën për dashuri dhe paqe".

Me këto fjalë i përshëndeti sot Papa Leoni XIV gazetarët e përfaqësuesit e tjerë të mediave, që i takoi në Sallën Pali VI në Vatikan, në një atmosferë të ngrohtë, bërë nga shtrëngime duarsh e buzëqeshje. Por Ati i Shenjtë nuk harroi të vërë në dukje edhe të gjitha sfidat, që përballuan e do të përballojnë profesionistët e komunikimit, në punën e tyre të përditshme.

Komunikim, që nuk kërkon konsensus me çdo kusht

Vërtet, ishte një lloj traktati mbi etikën profesionale ai, që Papa Leoni XIV u paraqiti gazetarëve, ardhur nga e gjithë bota. Një fjalim, që vuri në dukje ndjenjën e përgjegjësisë në të cilën është i thirrur çdo gazetar për të çuar përpara "shërbimin ndaj së vërtetës" dhe paqes. Impenjimi, për të cilin bëri thirrje Ati i Shenjtë, është i qartë:

“Të çohet përpara një komunikim i ndryshëm, që nuk kërkon konsensus me çdo kusht, nuk vishet me fjalë agresive, nuk përqafon modelin e konkurrencës, nuk e ndan kurrë kërkimin e së vërtetës nga dashuria me të cilën duhet ta kërkojmë ne atë me përvujtëri”.

T’i thuhet “jo” luftës së fjalëve dhe imazheve

Mënyra se si komunikojmë, theksoi Papa, ka “rëndësi themelore”:

“Duhet t’i themi “jo” luftës së fjalëve dhe imazheve, duhet ta hedhim poshtë paradigmën e konfliktit”.

Të lirohen gazetarët e burgosur dhe të mbrohet liria e shtypit

Papa përmendi edhe të gjithë gazetarët e burgosur, për të cilët kërkoi të lirohen: ata janë dëshmitarë të guximshëm, që mbrojnë “dinjitetin, drejtësinë dhe të drejtën e popujve për t’u informuar, sepse vetëm popujt e informuar mund të zgjedhin lirisht”:

“Vuajtja e këtyre gazetarëve të burgosur i bën thirrje ndërgjegjes së Kombeve dhe bashkësisë ndërkombëtare, duke na kërkuar të gjithëve të mbrojmë pasurinë e çmuar të lirisë së shprehjes dhe të shtypit”.

Të vihet në pah bukuria e dashurisë së Krishtit

Papa Prevost u ndal më pas në kohët, që sapo kaluan: nga ritet e Javës së Madhe të Pashkëve te vdekja e Atit të Shenjtë Françesku, "e cila ndodhi në dritën e Pashkëve" e, deri te "ditët e lodhshme" të Konklavit. Gjatë të gjitha këtyre ngjarjeve, nënvizoi, punonjësit e komunikimit “arritën të rrëfejnë bukurinë e dashurisë së Krishtit, që na bashkon të gjithëve dhe na bën një popull të vetëm, të udhëhequr nga Bariu i Mirë”.

Mos u dorëzoni kurrë para mediokritetit, komunikimi krijon kulturë

Sfida, pra, në kohë “të vështira për t’u kuptuar dhe për t’u treguar”, është të “mos i nënshtrohemi kurrë mediokritetit”, duke u larguar nga stereotipet, që shpesh përdoren për të interpretuar jetën e krishterë dhe Kishën.

“Sot, një nga sfidat më të rëndësishme është promovimi i një komunikimi të aftë të na bëjë të dalim nga “Kulla e Babelit” në të cilën ndodhemi nganjëherë, nga konfuzioni i gjuhëve pa dashuri, shpesh ideologjike, ose të njëanshme… Komunikimi, në fakt, nuk është vetëm transmetim informacioni, por krijon kulturë, krijon ambiente njerëzore dhe dixhitale, që bëhen hapësira për dialog dhe konfrontim”.

(@Vatican Media)

Sfida e inteligjencës artificiale

Mendimi i Papës shkoi më pas në sfidën e Inteligjencës Artificiale, në "potencialin e saj të jashtëzakonshëm", i cili, gjithsesi, kërkon "përgjegjësi dhe aftësi shqyrtimi", në mënyrë që t'i sjellë vërtet dobi gjithë njerëzimit.

Çarmatosja e komunikimit nga urrejtja dhe paragjykimet

Duke përsëritur ftesën e Papës Françesku në mesazhin e tij të fundit për Ditën Botërore të Komunikimeve Shoqërore 2025, Ati i Shenjtë Leoni XIV bëri thirrje:

“Ta çarmatosim komunikimin nga të gjitha paragjykimet, inatet, fanatizmat dhe urrejtjet; ta pastrojmë nga agresiviteti. Nuk na duhet një komunikim i zhurmshëm, për të treguar muskujt, por një komunikim i aftë për të dëgjuar, për të paraqitur zërin e më të brishtëve, që nuk kanë zë. T’i çarmatosim fjalët dhe do të kontribuojmë në çarmatosjen e Tokës”.

(@Vatican Media)

Për një komunikim të çarmatosur dhe çarmatosës

“Një komunikim i çarmatosur dhe çarmatosës”, përsëriti së fundi Ipeshkvi i Romës fjalët që tha edhe për paqen, në përshëndetjen e tij të parë nga Lozha qendrore e Bazilikës së Vatikanit, në ditën e zgjedhjes në fronin e Shën Pjetrit, “na jep mundësinë të ndajmë me të tjerët pikëpamje të ndryshme për botën dhe të veprojmë në përputhje me dinjitetin tonë njerëzor”. Kjo është arsyeja, përfundoi Papa, pse është e nevojshme të “zgjedhim me vetëdije dhe guxim rrugën e një komunikimi të paqes”.