Më 18 maj, Mesha për fillimin e papnisë së Leonit XIV

Prefektura e Shtëpisë Papnore njofton angazhimet e Papës së sapozgjedhur për muajin maj: Mbretëresha Qiellore, të dielën e ardhshme nga Lozha e Shën Pjetrit, pastaj takimi me shtypin botëror, audiencat me Kurien dhe me punonjësit e Vatikanit e trupin diplomatik, si dhe marrja në zotërim e Bazilikave papnore

R.SH. - Vatikan

Të dielën, më 18 maj, në orën 10:00, në Sheshin e Shën Pjetrit, Papa Leoni XIV do të kryesojë Meshën për fillimin e papnisë. Lajmi për takimin e rëndësishëm u njoftua nga Prefektura e Shtëpisë papnore, që publikoi edhe angazhimet e Atit të Shenjtë për muajin maj.

Nesër, e shtunë, më 10 maj, Papa do të takohet me kardinajtë, ndërsa të dielën, më 11 maj, do të thotë lutjen mariane Regina Caeli nga Lozha Qendrore e Bazilikës.

Më 12 maj është planifikuar një takim me shtypin botëror, mbledhur në Romë javët e fundit për të informuar mbi ngjarjet që nga vdekja e Papës Françesku e deri tek Konklavi.

Takimi me Trupin Diplomatik (Kryetarët e Misioneve) planifikohet për 16 maj, ndërsa të martën, më 20, Papa Leoni do të marrë në zotërim Bazilikën Papnore të Shën Palit Jashtë Mureve. Të nesërmen do të mbahet audienca e parë e përgjithshme e së mërkurës.

E shtunë, 24 maj, një takim i ri: këtë herë me Kurien Romake dhe punonjësit e Shtet-Qytetit të Vatikanit.

E diela, 25 maj, do të jetë plot me ngjarje, me Lutjen e Mbretëreshës Qiellore e, më pas, marrjen në zotërim të bazilikave papnore të Shën Gjonit në Lateran dhe të Shën Marisë së Madhe.