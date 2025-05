Leoni XVI pret në audiencë zëvendëspresidentin amerikan Vance

Në Vatikan takimi mes Papës dhe numrit dy të Shtëpisë së Bardhë, i cili më pas bisedoi me kryeipeshkvin Gallagher, Sekretar i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare: në zonat e luftës të respektohet e drejta humanitare dhe ndërkombëtare

R.SH. - Vatika

Papa Leoni XVI priti sot në audiencë Zëvendës Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James David Vance, i cili më pas u takua me imzot Paul Richard Gallagher, Sekretar i Selisë së Shenjtë për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare.

"Gjatë bisedimeve të përzemërta në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit - njofton zyra e shtypit të Selisë së Shenjtë - u ripohua kënaqësia për marrëdhëniet e mira dypalëshe dhe u theksua bashkëpunimi ndërmjet Kishës dhe Shtetit, si dhe disa çështje me rëndësi të veçantë për jetën kishtare dhe lirinë fetare.

Së fundi, u shkëmbyen pikëpamje mbi disa tema aktuale ndërkombëtare, me shpresën që të respektohet e drejta humanitare dhe e drejta ndërkombëtare në zonat të konfliktit dhe që të gjindjet një zgjidhje e negociuar ndërmjet palëve të përfshira".

Kujtojmë se Zëvendëspresidenti Vance pati takuar privatisht, më 20 prill në Casa Santa Marta, Papa Françeskun me të cilin pati shkëmbyer urimet në ditën e Pashkëve. Më parë pati një bisedë me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, gjatë së cilës qe ripohuar angazhimi i përbashkët për të mbrojtur të drejtën e lirisë fetare, me një shkëmbim mendimesh edhe mbi situatën ndërkombëtare.