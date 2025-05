Leoni XIV: shpall dekrete për tre të nderuar të rinj

Në audiencën e sotme me kardinalin Semeraro, Leoni XIV autorizoi Dekretet në lidhje me një ipeshkëv spanjoll dhe një motër rregulltare kolumbiane të vrarë në '87 nga indigjenët ekuadorianë dhe një prelat themelues i Motrave të Vizitës së Virgjrës së Lume Mari, i cili vdiq në 1914.

R.SH. / Vatikan

Gjatë audiencës së sotme me kardinalin Marcello Semeraro, prefekt i Dikasterit të Selisë së Shenjtë për Çështjen e Shenjtorëve, Papa Prevost autorizoi të njëjtin Dikaster të shpallë dekretet në lidhje me tre të nderuar të rinj, dy prej të cilëve u shpallën të tillë falë "dhurimit të jetës", një udhë e re për lumturimin përcaktuar nga Papa Françesku, që bashkohet dhe është e barasvlershme me martirizimin dhe virtytet heroike. Kështu bën të ditur Zyra e Shtypit e Selisë së Shenjtë.

Pra, një grua dhe dy burra paqeje, një motër rregulltare dhe dy ipeshkvij. Kjo, thënë me pak fjalë, është historia e tre të nderuarve të rinj, për të cilët Leoni XIV miratoi sot, më 22 maj, dekretet që i njohin si të tillë, gjatë audiencës me kardinalit Marcello Semeraro, prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Çështjet e Shenjtorëve. Një paqe që për dy prej tyre kërkoi edhe flijimin e jetës, një vdekje e dhunshme e gjetur në pyllin ekuadorian ndërsa ata përpiqeshin, me guxim të madh, të mbronin të drejtat e indigjenëve.

Ati i Shenjtë Leoni XIV, në detaje, miratoi sot dekretet në lidhje me: ofrimin e jetës së shërbëtorit të Zotit Alessandro Labaka Ugarte (në pagëzim: Manuel), të Urdhrit të Vëllezërve të Vegjël Kapuçinë, vikari apostolik i Aguarico, i lindur më 19 prill 1920 në Beizama (Spanjë) dhe i vdekur më 21 korrik 1987 në zonën e Tigüino (Ekuador); ofrimin e jetës së shërbëtores së Zotit Agnese Arango Velásquez (në pagëzim: Maria Nieves de Medellín), motër rregulltare e Kongregatës së Terciareve Kapuçine të Familjes së Shenjtë, e lindur në Medellín (Kolumbi) më 6 prill 1937 dhe e vdekur më 21 korrik 1987 në zonën e Tigüino (Ekuador); dhe në lidhje me virtytet heroike të shërbëtorit të Zotit Matteo Makil, ipeshkëv titullar i Tralle, vikari i parë apostolik i Kottayam, themelues i Kongregatës së Motrave të Vizitës së Virgjrës së Lume Mari, i lindur më 27 mars 1851 në Manjoor (Indi) dhe i vdekur më 26 janar 1914 në Kottayam (Indi).