Konklavi, ja si zgjidhet Papa

Nga votimi i kardinajve zgjedhës te numërimi i fletëve të votimit, që më pas digjen në një sobë prej gize të vitit 1939: të gjitha detajet e procedurave të votimit në Kapelën Sikstine

R.SH. – Vatikan

"Eligo in Summum Pontificem" (Zgjedh si Atë të Shenjtë Papë...).

133 kardinajtë me të drejtë vote, të thirrur për të zgjedhur Papën e 267-të Romak, në Kapelën Sikstine, do të kenë në duar një fletë votimi drejtkëndëshe me këtë shkrim në gjysmën e sipërme dhe me "vendin për të shkruar emrin e të zgjedhurit" në gjysmën e poshtme, "në mënyrë të tillë që të mund të paloset më dysh". Gjithçka përshkruhet me përpikmëri në Kushtetutën Apostolike “Universi Dominici Gregis”.

Shpërndarja e skedave

Fletët e votimit (të paktën dy, ose tre për secilin kardinal) përgatiten dhe shpërndahen nga ceremonierët, pastaj, kardinali i fundit diakon zgjedh me short, tre kardinaj, që numërojnë votat (kontrollorët), tre përgjegjës për të mbledhur votat e të sëmurëve (infirmarii) dhe tre kardinaj revizorë. Nëse zgjidhen kardinaj që, për shkak të sëmundjes, ose për arsye të tjera, nuk janë në gjendje t’i kryejnë këto detyra, hidhet sërish shorti e në vend të tyre, zgjidhen të tjerë. Kjo është faza para votimit. Përpara se votuesit të fillojnë të shkruajnë në fletëvotime, sekretari i Kolegjit të Kardinajve, mjeshtri i Kremtimeve Liturgjike Papnore dhe ceremonierët duhet të largohen nga Kapela Sikstine. Në atë pikë, kardinali i fundit diakon mbyll portën, duke e hapur e mbyllur atë sa herë që është e nevojshme, si për shembull kur dalin kardinajtë e caktuar për të mbledhur votat e të sëmurëve dhe kur, pastaj, kthehen në Kapelë.

"Dhoma e lotëve", ku Papa vishet me rrobat papnore

Vota

Çdo kardinal zgjedhës, sipas radhës së përparësisë, pasi të ketë shkruar preferencën e tij, e palos fletën e votimit, e mban lart në mënyrë që të jetë e dukshme dhe e çon te altari, mbi të cilin është vendosur një urnë e mbuluar me pjatë.

"Thërras si dëshmitar Krishtin Zot, i cili do të më gjykojë, se vota ime i jepet atij që unë e konsideroj, sipas Hyjit, se duhet të zgjidhet".

Kjo është formula, që shqiptohet me zë të lartë nga çdo kardinal, i cili e vendos fletën e votimit në pjatë dhe, me të, e lë të rrëshqasë brenda urnës. Në fund, çdo kardinal përkulet para altarit dhe kthehet në vendin e tij. Kardinajtë zgjedhës, të pranishëm në Kapelën Sikstine, të cilët nuk mund të shkojnë në altar, për shkak të sëmundjes, ndihmohen nga i fundit i kardinajve që numërojnë votat, i cili u afrohet: pasi bëjnë betimin, ia japin fletën e votimit të palosur kardinalit, i cili e çon duke e mbajtur lart drejt altarit, ku, pa thënë betimin, e vendos atë në pjatë dhe me këtë e lëshon brenda urnës.

Si votojnë kardinajtë e sëmurë

Nëse ka kardinaj zgjedhës të sëmurë në dhomat e tyre, tre infirmarii shkojnë tek ata me një numër të përshtatshëm fletësh votimi në një tabaka të vogël dhe me një kuti të dorëzuar nga kontrollorët. Kjo kuti - e hapur më parë publikisht nga kontrollorët, në mënyrë që votuesit e tjerë të shohin se është bosh dhe më pas, e mbyllur me një çelës, që vendoset në altar - ka një të çarë në pjesën e sipërme, përmes së cilës futet fletëvotimi i palosur. Sapo të sëmurët votojnë - në të njëjtën mënyrë si kardinajtë e tjerë - infirmarii e çojnë kutinë përsëri në Kapelën Sikstine, ku hapet nga kontrollorët, pasi kanë votuar edhe kardinajtë e pranishëm. Pasi të jenë numëruar fletët e votimit në kuti, kontrollorët i vendosin ato një nga një në pjatë dhe me këtë i fusin të gjitha së bashku në urnë.

Kapela Sikstine e rregulluar për Konklavin

Numërimi i votave

Pasi të gjithë kardinajtë i kanë vendosur fletët e tyre të votimit në urnën me pjatën sipër, kontrollori i parë e tund urnën disa herë për të përzier fletët e votimit, pastaj, kontrollori i fundit vazhdon me numërimin e tyre, duke i marrë ato dukshëm një nga një nga urna dhe duke i vendosur në një enë tjetër bosh. Nëse numri i fletëve të votimit nuk përkon me numrin e votuesve, ato duhet të digjen të gjitha dhe mënjëherë, bëhet një votim i dytë; nëse përputhet, vijon numërimi. Tre kontrollorët ulen në një tryezë përpara altarit: i pari merr një fletë votimi, e hap, shënon emrin e personit të zgjedhur dhe ia kalon të dytit, i cili, pasi sigurohet për emrin e personit të zgjedhur, ia kalon të tretit, i cili e lexon me zë të lartë - në mënyrë që të gjithë zgjedhësit e pranishëm ta shënojnë votën në një fletë të posaçme – pastaj, shënon emrin e lexuar. Nëse gjatë numërimit, kontrollorët gjejnë dy fletëvotime të palosura në mënyrë të tillë sa duken sikur janë plotësuar nga një votues i vetëm, nëse në to shkruhet i njëjti emër, llogariten si një votë e vetme; nëse mbajnë dy emra të ndryshëm, asnjëra nga të dyja votat nuk konsiderohet e vlefshme; por në asnjë rast votimi nuk anulohet. Pasi të përfundojë numërimi i fletëve të votimit, kontrollorët bëjnë shumë e votave të fituara nga çdo emër dhe i shënojnë ato në një fletë të veçantë. I fundit nga kontrollorët i lexon fletët e votimit një nga një, i shpon me gjilpërë në vendin ku gjendet fjala “Eligo” dhe i rreshton në një fill, në mënyrë që të ruhen me siguri. Pasi të jenë mbaruar skedat, skajet e fillit lidhen nyjë dhe skedat e lidhura në këtë mënyrë vendosen në një enë, ose në njërën anë të tryezës. Vijohet me numërimin dhe verifikimin e votave.

Votat e nevojshme

Për zgjedhjen e Papës Romak, kërkohen të paktën 2/3 e votave. Në rastin konkret të Konklavit, që fillon të mërkurën, më 7 maj, do të nevojiten 89 vota për të zgjedhur Papën, pasi numri i kardinajve zgjedhës është 133.

Pavarësisht nëse Papa zgjidhet apo jo, revizorët kontrollojnë fletët e votimit dhe shënimet e bëra nga kontrollorët, për t’u siguruar që ata e kanë kryer detyrën e tyre saktësisht dhe me besnikëri. Menjëherë pas shqyrtimit, përpara se kardinajtë të largohen nga Kapela Sikstine, të gjitha fletët e votimit digjen brenda një sobe prej gize, e përdorur për herë të parë gjatë Konklavit të vitit 1939. Për këtë mendojnë kontrollorët, me ndihmën e sekretarit të Kolegjit dhe të ceremonierëve, që i thërret kardinali i fundit diakon. Një sobë e dytë, e vitit 2005, e lidhur me të parën, përdoret për kimikatet, që i japin ngjyrë tymit, i cili duket mbi çatinë e Kapelës Sikstine: i zi në rast moszgjedhjeje dhe i bardhë në rastin e zgjedhjes së Papës së ri. Kur bëhet një votim i dytë, fletët e votimit të parë digjen vetëm në fund, së bashku me ato të votimit të dytë.

Dy sobat e Konklavit (ANSA)

Votimet

Votimet bëhen çdo ditë, dy paradite e dy pasdite. Nëse kardinajtë zgjedhës kanë vështirësi të bien dakord për Papën e ri, pas tri ditësh pa rezultat, ata ndalen maksimumi për një ditë, për një pauzë lutjeje, bisede të lirë ndërmjet tyre dhe këshillimi të shkurtër shpirtëror me kardinalin kryediakon. Pastaj votimi rifillon. Pas shtatë votimesh, nëse ende nuk është zgjedhur Papa i ri, ka një pauzë tjetër për lutje, diskutim dhe këshillë me kardinalin e parë të Urdhrit të presbiterëve. Pas shtatë votimesh të tjera pa rezultat, parashikohet një pauzë e re për lutje, diskutim dhe këshillë me kardinalin e parë të Urdhrit të ipeshkvijve. Pas shtatë votimesh të tjera pa rezultat, një ditë i kushtohet lutjes, reflektimit dhe dialogut, por në votimet pasuese, kardinajtë duhet të zgjedhin ndërmjet dy emrave, që kanë marrë më shumë vota në votimin e mëparshëm. Edhe në këtë rast, kërkohet një shumicë e kualifikuar prej të paktën dy të tretave të votave të kardinajve të pranishëm votues, por në këto raunde, dy kardinajtë kandidatë nuk mund të votojnë.