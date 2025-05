Konklavi: filloi dita e dytë, besimtarët në shesh presin tymin

Dy votime paradite e dy votime pasdite: këtë bëjnë sot 133 kardinajtë me të drejtë vote, që janë mbledhur nga dita e djeshme, 7 maj, në Kapelën Sikstine, në Vatikan, për të zgjedhur Papën e ri, i cili do të jetë në krye të Kishës Katolike Universale pas Atit të Shenjtë Françesku

R.SH. - Vatikan

Nën qiellin e kthjellët të Romës filloi dita e dytë e Konklavit për zgjedhjen e Papës, që do të vijë pas Atit të Shenjtë Françesku. Besimtarët janë mbledhur në Sheshin e Shën Pjetrit që në orët e para të mëngjesit, duke pritur tymin e paradites, që do të dalë nga oxhaku i Kapelës Sikstine, tashmë, rreth orës 12.00. Paradite, kardinajtë bëjnë dy votime e tymi do të dilte rreth orës 10.30 vetëm nëse gjatë votimit të parë do të kishin zgjedhur Papën e ri.

Në të njëjtën mënyrë, pasdite – gjatë së cilës do të kemi dy votime të tjera – tymi del i bardhë rreth orës 17.30, nëse në votimin e parë të gjysmës së dytë të ditës, kardinajtë kanë rënë dakord për një emër të përbashkët dhe e kanë zgjedhur në krye të Kishës Katolike Universale. Përndryshe, tymi del pas votimit të dytë, pra, pas orës 19.00, e mund të jetë i bardhë, ose i zi, në varësi të faktit nëse është zgjedhur apo jo Papa.